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Мир проходит через период тяжелого заболевания, сообщил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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03:49 09.02.2024 (обновлено: 06:29 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926314511.html
Мир проходит через период тяжелого заболевания, сообщил Путин
Мир проходит через период тяжелого заболевания, сообщил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Мир проходит через период тяжелого заболевания, сообщил Путин
Мир проходит через период тяжелого заболевания, разделен на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:49
2024-02-09T06:29
россия
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мир проходит через период тяжелого заболевания, разделен на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы сказали, что мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое – более креативное и так далее. Но это всё-таки одна голова", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. По словам президента, нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на "золотой миллиард". "И тогда – только в этом случае – мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А до тех пор, пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжёлое заболевание. Мир проходит через этот период тяжёлого заболевания", - считает президент РФ. "Но мне кажется, что благодаря в том числе честной журналистике – они (журналисты) как врачи работают – может быть, удастся это всё как-то соединить", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240209/putin-1926314218.html
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россия, владимир путин, такер карлсон
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон
Мир проходит через период тяжелого заболевания, сообщил Путин

Путин: мир тяжело болен, сейчас он разделен на две части

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона
Трансляция интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мир проходит через период тяжелого заболевания, разделен на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вы сказали, что мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое – более креативное и так далее. Но это всё-таки одна голова", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
По словам президента, нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на "золотой миллиард".
"И тогда – только в этом случае – мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А до тех пор, пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжёлое заболевание. Мир проходит через этот период тяжёлого заболевания", - считает президент РФ.
"Но мне кажется, что благодаря в том числе честной журналистике – они (журналисты) как врачи работают – может быть, удастся это всё как-то соединить", - добавил Путин.
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