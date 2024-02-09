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Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США - РИА Новости, 09.02.2024
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03:48 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926314218.html
Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США
Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США
Россия, получив отказ на вопрос о возможном вступлении в НАТО, поняла, что в альянсе ее не ждут, но даже после этого пыталась выстраивать отношения с США, в том РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:48
2024-02-09T03:48
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия, получив отказ на вопрос о возможном вступлении в НАТО, поняла, что в альянсе ее не ждут, но даже после этого пыталась выстраивать отношения с США, в том числе мягко и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин. На пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин вспоминал, как однажды высказывал предложения о вступлении РФ в НАТО, но там отказались. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин уточнял, что поднимал этот вопрос на встрече с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном. "Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, это просто констатация факта. Мы же не жених и невеста, горечь, обиды – это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут, вот и всё", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, в ответ на вопрос, почему, на его взгляд, Запад "оттолкнул" тогда Россию. По словам российского лидера, даже после этого можно было "выстраивать отношения по-другому", "искать точки соприкосновения". "Почему мы получили такой негативный ответ, это Вы спросите у своих руководителей. Я могу только догадываться, почему: слишком большая страна со своим мнением и так далее", - сказал президент. "Тем не менее потом, после этого, мы пытались по-разному выстроить отношения. Например, события были на Ближнем Востоке, в Ираке, мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240209/putin-1926311273.html
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россия, владимир путин, нато, оливер стоун, сша, ближний восток, билл клинтон, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Владимир Путин, НАТО, Оливер Стоун, США, Ближний Восток, Билл Клинтон, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США

Путин: Россия поняла, что в НАТО ее не ждут, но пыталась строить отношения с США

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия, получив отказ на вопрос о возможном вступлении в НАТО, поняла, что в альянсе ее не ждут, но даже после этого пыталась выстраивать отношения с США, в том числе мягко и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин вспоминал, как однажды высказывал предложения о вступлении РФ в НАТО, но там отказались. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин уточнял, что поднимал этот вопрос на встрече с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном.
"Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, это просто констатация факта. Мы же не жених и невеста, горечь, обиды – это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут, вот и всё", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, в ответ на вопрос, почему, на его взгляд, Запад "оттолкнул" тогда Россию.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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По словам российского лидера, даже после этого можно было "выстраивать отношения по-другому", "искать точки соприкосновения".
"Почему мы получили такой негативный ответ, это Вы спросите у своих руководителей. Я могу только догадываться, почему: слишком большая страна со своим мнением и так далее", - сказал президент.
"Тем не менее потом, после этого, мы пытались по-разному выстроить отношения. Например, события были на Ближнем Востоке, в Ираке, мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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РоссияВладимир ПутинНАТООливер СтоунСШАБлижний ВостокБилл КлинтонВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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