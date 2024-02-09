https://ria.ru/20240209/putin-1926314218.html

Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США

Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США

Россия, получив отказ на вопрос о возможном вступлении в НАТО, поняла, что в альянсе ее не ждут, но даже после этого пыталась выстраивать отношения с США, в том РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:48

2024-02-09T03:48

2024-02-09T03:48

россия

владимир путин

нато

оливер стоун

сша

ближний восток

билл клинтон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926306304_0:0:1685:948_1920x0_80_0_0_6102328ef3508c82ab9113da8b3e2f78.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия, получив отказ на вопрос о возможном вступлении в НАТО, поняла, что в альянсе ее не ждут, но даже после этого пыталась выстраивать отношения с США, в том числе мягко и спокойно, заявил президент РФ Владимир Путин. На пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин вспоминал, как однажды высказывал предложения о вступлении РФ в НАТО, но там отказались. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин уточнял, что поднимал этот вопрос на встрече с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном. "Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, это просто констатация факта. Мы же не жених и невеста, горечь, обиды – это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут, вот и всё", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, в ответ на вопрос, почему, на его взгляд, Запад "оттолкнул" тогда Россию. По словам российского лидера, даже после этого можно было "выстраивать отношения по-другому", "искать точки соприкосновения". "Почему мы получили такой негативный ответ, это Вы спросите у своих руководителей. Я могу только догадываться, почему: слишком большая страна со своим мнением и так далее", - сказал президент. "Тем не менее потом, после этого, мы пытались по-разному выстроить отношения. Например, события были на Ближнем Востоке, в Ираке, мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240209/putin-1926311273.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926306919.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, нато, оливер стоун, сша, ближний восток, билл клинтон, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону