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Путин напомнил о судьбе Римской империи - РИА Новости, 09.02.2024
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03:45 09.02.2024 (обновлено: 03:46 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926313658.html
Путин напомнил о судьбе Римской империи
Путин напомнил о судьбе Римской империи - РИА Новости, 09.02.2024
Путин напомнил о судьбе Римской империи
Римская империя была великой, однако потенциал варваров постепенно накапливался, и под их ударами империя развалилась, что заняло 500 лет, однако сегодня... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:45
2024-02-09T03:46
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такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Римская империя была великой, однако потенциал варваров постепенно накапливался, и под их ударами империя развалилась, что заняло 500 лет, однако сегодня процессы изменений идут гораздо быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. "В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как великая Римская империя. Тем не менее потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась, потому что варваров стало больше, они начали в целом хорошо развиваться, как мы сейчас говорим, экономически, они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан великой Римской империей, он развалился. Правда, разваливался долго – 500 лет, этот процесс разложения великой Римской империи шёл 500 лет. Разница с сегодняшней ситуацией в том, что процессы изменений сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена великой Римской империи", - заявил Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. На вопрос, видит ли он действия каких-то сверхчеловеческих сил в происходящем в мире, глава государства ответил отрицательно. "Нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается по своим внутренним законам, и они такие, какие есть. От этого никуда не деться, так было всегда в истории человечества. Одни народы и страны поднимались, размножались, укреплялись, потом они сходили с международной арены в таком качестве, к которому они привыкли", - пояснил Путин.
https://ria.ru/20240209/putin-1926311273.html
https://ria.ru/20240209/istoriya-1926305843.html
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россия, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Путин напомнил о судьбе Римской империи

Путин: Римская империя развалилась за 500 лет, сегодня процессы идут быстрее

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Римская империя была великой, однако потенциал варваров постепенно накапливался, и под их ударами империя развалилась, что заняло 500 лет, однако сегодня процессы изменений идут гораздо быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как великая Римская империя. Тем не менее потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась, потому что варваров стало больше, они начали в целом хорошо развиваться, как мы сейчас говорим, экономически, они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан великой Римской империей, он развалился. Правда, разваливался долго – 500 лет, этот процесс разложения великой Римской империи шёл 500 лет. Разница с сегодняшней ситуацией в том, что процессы изменений сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена великой Римской империи", - заявил Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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На вопрос, видит ли он действия каких-то сверхчеловеческих сил в происходящем в мире, глава государства ответил отрицательно.
"Нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается по своим внутренним законам, и они такие, какие есть. От этого никуда не деться, так было всегда в истории человечества. Одни народы и страны поднимались, размножались, укреплялись, потом они сходили с международной арены в таком качестве, к которому они привыкли", - пояснил Путин.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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