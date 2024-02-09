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В войне пропаганды с США сложно победить, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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03:42 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926313046.html
В войне пропаганды с США сложно победить, заявил Путин
В войне пропаганды с США сложно победить, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
В войне пропаганды с США сложно победить, заявил Путин
В войне пропаганды очень сложно победить США, которые контролируют все СМИ в мире, ввязывание в эту войну может засветить источники информации, а результата не... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:42
2024-02-09T03:42
сша
россия
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В войне пропаганды очень сложно победить США, которые контролируют все СМИ в мире, ввязывание в эту войну может засветить источники информации, а результата не даст, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды", - сказал Путин. "Вам это неизвестно?" - спросил президент журналиста. "Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся", - заключил Путин.
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сша, россия, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
США, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В войне пропаганды с США сложно победить, заявил Путин

Путин: в войне пропаганды с США сложно победить и можно засветить источники

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В войне пропаганды очень сложно победить США, которые контролируют все СМИ в мире, ввязывание в эту войну может засветить источники информации, а результата не даст, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды", - сказал Путин.
«
"Вам это неизвестно?" - спросил президент журналиста.
"Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся", - заключил Путин.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук
02:09
 
СШАРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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