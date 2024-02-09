https://ria.ru/20240209/putin-1926313046.html

В войне пропаганды с США сложно победить, заявил Путин

В войне пропаганды с США сложно победить, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

В войне пропаганды с США сложно победить, заявил Путин

В войне пропаганды очень сложно победить США, которые контролируют все СМИ в мире, ввязывание в эту войну может засветить источники информации, а результата не... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:42

2024-02-09T03:42

2024-02-09T03:42

сша

россия

владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В войне пропаганды очень сложно победить США, которые контролируют все СМИ в мире, ввязывание в эту войну может засветить источники информации, а результата не даст, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды", - сказал Путин. "Вам это неизвестно?" - спросил президент журналиста. "Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html

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