Рейтинг@Mail.ru
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926307321.html
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин
Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, но нас никто не слушал,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:16
2024-02-09T03:16
украина
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926306763_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_24f697ec53a515db4ce4aea1d9e1d9a8.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, но нас никто не слушал, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал о событиях на Украине после госпереворота 2014 года. "Мы многократно, многократно предлагали искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, мирными средствами. Но нас никто не слушал", - сказал президент. Путин добавил, что украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что не будет исполнять минские соглашения, так как они им не нравятся, и продолжало военную активность в Донбассе. "Параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров. Там по существу начали создавать базы. Вот и всё", - сказал он. Президент добавил, что на Украине приняли закон, согласно которому русские являются нетитульной нацией, и одновременно ограничили права нетитульных наций. "Украина, получив в подарок от русского народа все эти юго-восточные территории, вдруг объявила, что русские на этой территории – нетитульная нация. Нормально? Это всё в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году, вооружённым путём", - заключил президент.
https://ria.ru/20240209/peregovory-1926296803.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926306763_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_1afba2bcbf6eb8cb5ae0e67e8592b950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, россия, сша, в мире
Украина, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Россия, США, В мире
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин

Путин: российские предложения по урегулированию на Украине никто не слушал

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, но нас никто не слушал, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал о событиях на Украине после госпереворота 2014 года.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, сообщил Путин
02:34
"Мы многократно, многократно предлагали искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, мирными средствами. Но нас никто не слушал", - сказал президент.
Путин добавил, что украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что не будет исполнять минские соглашения, так как они им не нравятся, и продолжало военную активность в Донбассе.
«
"Параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров. Там по существу начали создавать базы. Вот и всё", - сказал он.
Президент добавил, что на Украине приняли закон, согласно которому русские являются нетитульной нацией, и одновременно ограничили права нетитульных наций.
"Украина, получив в подарок от русского народа все эти юго-восточные территории, вдруг объявила, что русские на этой территории – нетитульная нация. Нормально? Это всё в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году, вооружённым путём", - заключил президент.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами
01:59
 
УкраинаВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуТакер КарлсонРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала