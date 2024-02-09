https://ria.ru/20240209/putin-1926307321.html
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин
Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, но нас никто не слушал,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:16
2024-02-09T03:16
2024-02-09T03:16
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, но нас никто не слушал, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал о событиях на Украине после госпереворота 2014 года. "Мы многократно, многократно предлагали искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, мирными средствами. Но нас никто не слушал", - сказал президент. Путин добавил, что украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что не будет исполнять минские соглашения, так как они им не нравятся, и продолжало военную активность в Донбассе. "Параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров. Там по существу начали создавать базы. Вот и всё", - сказал он. Президент добавил, что на Украине приняли закон, согласно которому русские являются нетитульной нацией, и одновременно ограничили права нетитульных наций. "Украина, получив в подарок от русского народа все эти юго-восточные территории, вдруг объявила, что русские на этой территории – нетитульная нация. Нормально? Это всё в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году, вооружённым путём", - заключил президент.
https://ria.ru/20240209/peregovory-1926296803.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Украина, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Россия, США, В мире
Россия предлагала искать решение по Украине после 2014 года, заявил Путин
Путин: российские предложения по урегулированию на Украине никто не слушал
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, но нас никто не слушал, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону
опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал о событиях на Украине после госпереворота 2014 года.
Переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, сообщил Путин
"Мы многократно, многократно предлагали искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, мирными средствами. Но нас никто не слушал", - сказал президент.
Путин добавил, что украинское руководство, которое находилось под полным контролем США
, вдруг заявило, что не будет исполнять минские соглашения, так как они им не нравятся, и продолжало военную активность в Донбассе
.
«
"Параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров. Там по существу начали создавать базы. Вот и всё", - сказал он.
Президент добавил, что на Украине приняли закон, согласно которому русские являются нетитульной нацией, и одновременно ограничили права нетитульных наций.
"Украина, получив в подарок от русского народа все эти юго-восточные территории, вдруг объявила, что русские на этой территории – нетитульная нация. Нормально? Это всё в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году, вооружённым путём", - заключил президент.
Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами