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Россия опередила США по созданию ударных гиперзвуковых систем, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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03:09 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926304831.html
Россия опередила США по созданию ударных гиперзвуковых систем, заявил Путин
Россия опередила США по созданию ударных гиперзвуковых систем, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Россия опередила США по созданию ударных гиперзвуковых систем, заявил Путин
Россия опередила по созданию ударных гиперзвуковых систем и США, и другие страны, и эти системы совершенствуются в РФ каждый день, рассказал президент РФ... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:09
2024-02-09T03:09
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прибалтика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия опередила по созданию ударных гиперзвуковых систем и США, и другие страны, и эти системы совершенствуются в РФ каждый день, рассказал президент РФ Владимир Путин. "Мы создали гиперзвуковые системы, причём межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединённые Штаты, и другие страны – они у нас совершенствуются каждый день", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. При этом Путин подчеркнул, что изначально Россия предлагала "пойти другим путём", но получила отказ. "Теперь по поводу расширения НАТО на восток. Ну обещали же: никакого НАТО на восток, дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано. А потом что? Сказали: ну, на бумаге же не зафиксировали, поэтому будем расширять. Пять расширений, погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу, и так далее", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231219/rakety-1916709045.html
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россия, сша, прибалтика, владимир путин, такер карлсон, нато, интервью владимира путина такеру карлсону, безопасность
Россия, США, Прибалтика, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Безопасность
Россия опередила США по созданию ударных гиперзвуковых систем, заявил Путин

Путин: Россия продолжает развивать ударные гиперзвуковые системы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия опередила по созданию ударных гиперзвуковых систем и США, и другие страны, и эти системы совершенствуются в РФ каждый день, рассказал президент РФ Владимир Путин.
"Мы создали гиперзвуковые системы, причём межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединённые Штаты, и другие страны – они у нас совершенствуются каждый день", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
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При этом Путин подчеркнул, что изначально Россия предлагала "пойти другим путём", но получила отказ.
"Теперь по поводу расширения НАТО на восток. Ну обещали же: никакого НАТО на восток, дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано. А потом что? Сказали: ну, на бумаге же не зафиксировали, поэтому будем расширять. Пять расширений, погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу, и так далее", - добавил Путин.
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