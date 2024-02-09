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Угроза от развития ИИ заставит мир договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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03:04 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926304013.html
Угроза от развития ИИ заставит мир договариваться, заявил Путин
Угроза от развития ИИ заставит мир договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Угроза от развития ИИ заставит мир договариваться, заявил Путин
Угроза, исходящая от бесконтрольного развития искусственного интеллекта, заставит человечество задуматься о том, что надо договариваться, как это было, когда... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:04
2024-02-09T03:04
россия
владимир путин
такер карлсон
технологии
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Угроза, исходящая от бесконтрольного развития искусственного интеллекта, заставит человечество задуматься о том, что надо договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от применения ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Когда наступит понимание того, что беспредельное и бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо ещё каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, всё равно эти исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох, от человечества, и невозможно прекратить исследования в той или другой области, эти исследования всё равно будут, но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечества в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать", - сказал Путин. Он добавил, что "поэтому тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что... неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению".
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россия, владимир путин, такер карлсон, технологии, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Технологии, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Угроза от развития ИИ заставит мир договариваться, заявил Путин

Путин: осознание угрозы от развития ИИ заставит мир договариваться

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Угроза, исходящая от бесконтрольного развития искусственного интеллекта, заставит человечество задуматься о том, что надо договариваться, как это было, когда все почувствовали угрозу от применения ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"Когда наступит понимание того, что беспредельное и бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо ещё каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, всё равно эти исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох, от человечества, и невозможно прекратить исследования в той или другой области, эти исследования всё равно будут, но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечества в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать", - сказал Путин.
Он добавил, что "поэтому тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что... неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению".
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