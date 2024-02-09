https://ria.ru/20240209/putin-1926303628.html
Путин рассказал о своих отношениях с Джорджем Бушем
Путин рассказал о своих отношениях с Джорджем Бушем - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал о своих отношениях с Джорджем Бушем
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него были очень добрые отношения с бывшим президентом США Джорджем Бушем, и отметил, что в Америке Буша... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:03
2024-02-09T03:03
2024-02-09T03:03
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него были очень добрые отношения с бывшим президентом США Джорджем Бушем, и отметил, что в Америке Буша представляли каким-то деревенским парнем, который мало в чём соображает, но это не так, "он не дурнее любого другого американского или российского, или европейского политика" и он понимал, что он делает. "У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. Его, знаю, в Штатах представляли каким-то деревенским парнем, который мало в чём соображает. Уверяю вас, что это не так. Считаю, что в отношении России он тоже наделал много ошибок. Я вам говорил про 2008 год и решение в Бухаресте об открытии дверей в НАТО Украине и так далее. Это же при нём было, он же давил на европейцев", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Но в целом на человеческом уровне у меня с ним были очень добрые и хорошие отношения. Он не дурнее любого другого американского или российского, или европейского политика. Уверяю вас, он понимал, что он делает, так же, как и другие", - добавил Путин.
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джордж буш (младший), такер карлсон, нато, россия, сша, америка, владимир путин
Джордж Буш (младший), Такер Карлсон, НАТО, Россия, США, Америка, Владимир Путин
Путин рассказал о своих отношениях с Джорджем Бушем
Путин назвал свои отношения с экс-президентом США Бушем добрыми