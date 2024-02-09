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Путин напомнил о необходимости новой системы безопасности в Европе - РИА Новости, 09.02.2024
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02:57 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926302324.html
Путин напомнил о необходимости новой системы безопасности в Европе
Путин напомнил о необходимости новой системы безопасности в Европе - РИА Новости, 09.02.2024
Путин напомнил о необходимости новой системы безопасности в Европе
Умные западные политики еще в советские годы понимали, что необходима новая система безопасности в Европе, рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:57
2024-02-09T02:57
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Умные западные политики еще в советские годы понимали, что необходима новая система безопасности в Европе, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал, что прежнее российское руководство исходило из того, что СССР прекратил свое существование и больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует. "Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза и исходит из того, что это будет понято так называемым – уже в кавычках – "цивилизованным Западом" как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия и от Соединённых Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом", - пояснил президент. "Были умные люди, в том числе и в Германии. Эгон Бар – был такой крупный политический деятель Социал-демократической партии, который настаивал лично в разговорах с советским руководством перед развалом Советского Союза, говорил, что нужно создавать новую систему безопасности в Европе", - рассказал Путин. Он добавил, что Бар настаивал, что нужно помочь объединиться Германии и создать новую систему, куда будут входить США, Канада, Россия и другие центральноевропейские страны, но не нужно, чтобы НАТО распространялось. "Он так и говорил: если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал. Больше того, он рассердился как-то – тоже в архивах у нас этот разговор лежит: если, говорит, вы меня не будете слушать, я больше в Москву никогда не приеду. Рассердился на советское руководство. Он был прав, все так и произошло, как он сказал", - заключил Путин.
https://ria.ru/20240126/nato-1923713251.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902058042.html
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россия, европа, германия, владимир путин, эгон бар, такер карлсон, нато, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Эгон Бар, Такер Карлсон, НАТО, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин напомнил о необходимости новой системы безопасности в Европе

Путин: умные политики давно призывали создать новую систему безопасности Европы

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Умные западные политики еще в советские годы понимали, что необходима новая система безопасности в Европе, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал, что прежнее российское руководство исходило из того, что СССР прекратил свое существование и больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует.
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"Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза и исходит из того, что это будет понято так называемым – уже в кавычках – "цивилизованным Западом" как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия и от Соединённых Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом", - пояснил президент.
"Были умные люди, в том числе и в Германии. Эгон Бар – был такой крупный политический деятель Социал-демократической партии, который настаивал лично в разговорах с советским руководством перед развалом Советского Союза, говорил, что нужно создавать новую систему безопасности в Европе", - рассказал Путин.
Он добавил, что Бар настаивал, что нужно помочь объединиться Германии и создать новую систему, куда будут входить США, Канада, Россия и другие центральноевропейские страны, но не нужно, чтобы НАТО распространялось.
"Он так и говорил: если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал. Больше того, он рассердился как-то – тоже в архивах у нас этот разговор лежит: если, говорит, вы меня не будете слушать, я больше в Москву никогда не приеду. Рассердился на советское руководство. Он был прав, все так и произошло, как он сказал", - заключил Путин.
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