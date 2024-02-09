https://ria.ru/20240209/putin-1926299901.html

Путин вспомнил о встрече с венграми на Западной Украине

Путин вспомнил о встрече с венграми на Западной Украине - РИА Новости, 09.02.2024

Путин вспомнил о встрече с венграми на Западной Украине

Президент России Владимир Путин вспомнил, как в советское время во время путешествия на машине встретил на западной Украине венгров, приняв их за артистов. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:48

2024-02-09T02:48

2024-02-09T02:48

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киев

владимир путин

такер карлсон

общество

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как в советское время во время путешествия на машине встретил на западной Украине венгров, приняв их за артистов. Интервью президента России американскому журналисту Такеру Карлсону началось с вопроса создания Украины. "Я Вам сейчас расскажу очень интересную историю, отвлекусь, это личная история. Я где-то в начале 80-х годов на машине из тогдашнего Ленинграда, из Петербурга, поехал просто в путешествие по Советскому Союзу – через Киев, в Киев заехал, а потом поехал на западную Украину. Въехал в город, Берегово называется, а там все названия городов, посёлков на русском и на непонятном для меня языке – на венгерском. На русском и на венгерском. Не на украинском – на русском и на венгерском", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. По словам президента, он удивился, когда, проезжая по деревне, увидел нарядно одетых мужчин. "Проезжаю по какой-то деревне, возле домов сидят мужчины в черных костюмах-тройках и черных цилиндрах. Я говорю: это что, артисты какие-то? Мне говорят: нет, это не артисты, это венгры. Я говорю: а чего они здесь делают? Как чего, это их земля, они здесь живут. Все названия! В советское время, в 80-е годы. Они сохраняют венгерский язык, названия, все", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20240209/putin-1926297703.html

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926297582.html

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Дарья Буймова

украина, россия, киев, владимир путин, такер карлсон, общество, интервью владимира путина такеру карлсону