https://ria.ru/20240209/putin-1926297947.html

Путин рассказал о личных отношениях с Трампом

Путин рассказал о личных отношениях с Трампом - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал о личных отношениях с Трампом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него были личные отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который сейчас вновь участвует в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:40

2024-02-09T02:40

2024-02-09T02:40

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

такер карлсон

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него были личные отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который сейчас вновь участвует в президентской гонке. "У меня и с Трампом были такие личные отношения", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

https://ria.ru/20240123/tramp-1922889563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону