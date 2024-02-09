https://ria.ru/20240209/putin-1926297947.html
Путин рассказал о личных отношениях с Трампом
Путин рассказал о личных отношениях с Трампом - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал о личных отношениях с Трампом
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него были личные отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который сейчас вновь участвует в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:40
2024-02-09T02:40
2024-02-09T02:40
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него были личные отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который сейчас вновь участвует в президентской гонке. "У меня и с Трампом были такие личные отношения", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
https://ria.ru/20240123/tramp-1922889563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин рассказал о личных отношениях с Трампом
Путин рассказал, что у него были личные отношения с Дональдом Трампом