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Путин рассказал о личных отношениях с Трампом - РИА Новости, 09.02.2024
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02:40 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926297947.html
Путин рассказал о личных отношениях с Трампом
Путин рассказал о личных отношениях с Трампом - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал о личных отношениях с Трампом
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него были личные отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который сейчас вновь участвует в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:40
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дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него были личные отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который сейчас вновь участвует в президентской гонке. "У меня и с Трампом были такие личные отношения", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
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Путин рассказал о личных отношениях с Трампом

Путин рассказал, что у него были личные отношения с Дональдом Трампом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него были личные отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который сейчас вновь участвует в президентской гонке.
"У меня и с Трампом были такие личные отношения", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
"Нравится вам это или нет". Трамп сделал заявление о Путине и Си Цзиньпине
23 января, 09:10
 
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинТакер КарлсонВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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