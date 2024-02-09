Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Украину искусственным государством - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926297703.html
Путин назвал Украину искусственным государством
Путин назвал Украину искусственным государством - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал Украину искусственным государством
Президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:38
2024-02-09T02:38
украина
владимир путин
россия
такер карлсон
ссср
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926296963_0:96:1476:926_1920x0_80_0_0_c872b7b08664b75be91b5b981d16a76b.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент рассказал, что в 1922 году большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которая до этого не существовала. "Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье", - сказал Путин, уточнив, что эти территории Россия получила в результате русско-турецких войн и назывались они Новороссией. "Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно такой. И вот в течение многих десятилетий в составе СССР Украинская ССР развивалась, и большевики, тоже по непонятным причинам, занимались украинизацией", - добавил он. Президент уточнил, что в целом у руководства СССР была политика коренизации, это касалось Украины и других союзных республик, внедрялись национальные языки, национальные культуры. "А после Второй мировой войны Украина получила ещё часть не только польских до войны территорий – сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских. У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина", - заключил президент.
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926296618.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926296276.html
украина
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926296963_211:0:1476:949_1920x0_80_0_0_1c44cb3c8a273b9191966053245815e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир путин, россия, такер карлсон, ссср, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Украина, Владимир Путин, Россия, Такер Карлсон, СССР, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин назвал Украину искусственным государством

Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент рассказал, что в 1922 году большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которая до этого не существовала.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Путин назвал Украину сателлитом США
02:32
"Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье", - сказал Путин, уточнив, что эти территории Россия получила в результате русско-турецких войн и назывались они Новороссией.
"Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно такой. И вот в течение многих десятилетий в составе СССР Украинская ССР развивалась, и большевики, тоже по непонятным причинам, занимались украинизацией", - добавил он. Президент уточнил, что в целом у руководства СССР была политика коренизации, это касалось Украины и других союзных республик, внедрялись национальные языки, национальные культуры.
"А после Второй мировой войны Украина получила ещё часть не только польских до войны территорий – сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских. У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина", - заключил президент.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин
02:30
 
УкраинаВладимир ПутинРоссияТакер КарлсонСССРВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала