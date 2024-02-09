Путин назвал Украину искусственным государством
Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина
© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле Сталина.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В начале интервью президент спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку, и рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней. Президент рассказал, что в 1922 году большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которая до этого не существовала.
"Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье", - сказал Путин, уточнив, что эти территории Россия получила в результате русско-турецких войн и назывались они Новороссией.
"Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно такой. И вот в течение многих десятилетий в составе СССР Украинская ССР развивалась, и большевики, тоже по непонятным причинам, занимались украинизацией", - добавил он. Президент уточнил, что в целом у руководства СССР была политика коренизации, это касалось Украины и других союзных республик, внедрялись национальные языки, национальные культуры.
"А после Второй мировой войны Украина получила ещё часть не только польских до войны территорий – сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских. У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина", - заключил президент.