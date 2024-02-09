https://ria.ru/20240209/putin-1926293151.html
Путин высказался об освобождении журналиста Гершковича
Путин высказался об освобождении журналиста Гершковича - РИА Новости, 09.02.2024
Путин высказался об освобождении журналиста Гершковича
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности освобождения журналиста Эвана Гершковича, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:12
2024-02-09T02:12
2024-02-09T10:04
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности освобождения журналиста Эвана Гершковича, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, исчерпала все лимиты."Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html
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Путин: "Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты"
Путин: "Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты"
2024-02-09T02:12
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в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, сша, эван гершкович, владимир путин, такер карлсон
В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, США, Эван Гершкович, Владимир Путин, Такер Карлсон
Путин высказался об освобождении журналиста Гершковича
Путин: мы сделали столько жестов доброй воли, что, кажется, исчерпали все лимиты
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности освобождения журналиста Эвана Гершковича, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, исчерпала все лимиты.
"Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук