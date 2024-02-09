https://ria.ru/20240209/putin-1926293151.html

Путин высказался об освобождении журналиста Гершковича

Путин высказался об освобождении журналиста Гершковича - РИА Новости, 09.02.2024

Путин высказался об освобождении журналиста Гершковича

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности освобождения журналиста Эвана Гершковича, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:12

2024-02-09T02:12

2024-02-09T10:04

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

сша

эван гершкович

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности освобождения журналиста Эвана Гершковича, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, исчерпала все лимиты."Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html

сша

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Путин: "Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты" Путин: "Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты" 2024-02-09T02:12 true PT1M31S

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в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, сша, эван гершкович, владимир путин, такер карлсон