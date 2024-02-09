https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html

CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук

CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук - РИА Новости, 09.02.2024

CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук

Американский телеканал CNN всё же показал в эфире небольшой беззвучный фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону, поверх которого... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:09

2024-02-09T02:09

2024-02-09T05:02

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский телеканал CNN всё же показал в эфире небольшой беззвучный фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону, поверх которого журналист канала заявила, что тоже просила о беседе с российским лидером.Как сообщалось ранее, на протяжении более получаса после релиза интервью ни CNN, ни Fox News, где ранее работал Карлсон, не упоминали о публикации.Впоследствии на CNN показали фрагмент интервью, но не включили звук - вместо этого в эфир вышла журналистка Кларисса Уорд и заявила, что она сама и "многие из ее коллег" в отрасли "годами пытались получить интервью у Владимира Путина".

https://ria.ru/20240209/narod-1926292379.html

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в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, сша, россия