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CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук - РИА Новости, 09.02.2024
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02:09 09.02.2024 (обновлено: 05:02 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук - РИА Новости, 09.02.2024
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук
Американский телеканал CNN всё же показал в эфире небольшой беззвучный фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону, поверх которого... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:09
2024-02-09T05:02
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский телеканал CNN всё же показал в эфире небольшой беззвучный фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону, поверх которого журналист канала заявила, что тоже просила о беседе с российским лидером.Как сообщалось ранее, на протяжении более получаса после релиза интервью ни CNN, ни Fox News, где ранее работал Карлсон, не упоминали о публикации.Впоследствии на CNN показали фрагмент интервью, но не включили звук - вместо этого в эфир вышла журналистка Кларисса Уорд и заявила, что она сама и "многие из ее коллег" в отрасли "годами пытались получить интервью у Владимира Путина".
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в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, сша, россия
В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, США, Россия
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук

CNN показал в эфире беззвучный фрагмент интервью Путина Карлсону

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский телеканал CNN всё же показал в эфире небольшой беззвучный фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону, поверх которого журналист канала заявила, что тоже просила о беседе с российским лидером.
Как сообщалось ранее, на протяжении более получаса после релиза интервью ни CNN, ни Fox News, где ранее работал Карлсон, не упоминали о публикации.
Впоследствии на CNN показали фрагмент интервью, но не включили звук - вместо этого в эфир вышла журналистка Кларисса Уорд и заявила, что она сама и "многие из ее коллег" в отрасли "годами пытались получить интервью у Владимира Путина".
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