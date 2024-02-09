https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук - РИА Новости, 09.02.2024
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук
Американский телеканал CNN всё же показал в эфире небольшой беззвучный фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону, поверх которого... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:09
2024-02-09T02:09
2024-02-09T05:02
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926325686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53407a8e8de2aedb9327cafad5355180.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский телеканал CNN всё же показал в эфире небольшой беззвучный фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону, поверх которого журналист канала заявила, что тоже просила о беседе с российским лидером.Как сообщалось ранее, на протяжении более получаса после релиза интервью ни CNN, ни Fox News, где ранее работал Карлсон, не упоминали о публикации.Впоследствии на CNN показали фрагмент интервью, но не включили звук - вместо этого в эфир вышла журналистка Кларисса Уорд и заявила, что она сама и "многие из ее коллег" в отрасли "годами пытались получить интервью у Владимира Путина".
https://ria.ru/20240209/narod-1926292379.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926325686_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9525f301a3d90cb7e30466939e60014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, сша, россия
В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, США, Россия
CNN упомянул об интервью Путина Карлсону, не включив звук
CNN показал в эфире беззвучный фрагмент интервью Путина Карлсону
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский телеканал CNN всё же показал в эфире небольшой беззвучный фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону, поверх которого журналист канала заявила, что тоже просила о беседе с российским лидером.
Как сообщалось ранее, на протяжении более получаса после релиза интервью ни CNN, ни Fox News, где ранее работал Карлсон, не упоминали о публикации.
Впоследствии на CNN показали фрагмент интервью, но не включили звук - вместо этого в эфир вышла журналистка Кларисса Уорд и заявила, что она сама и "многие из ее коллег" в отрасли "годами пытались получить интервью у Владимира Путина".
На Украине произойдет воссоединение русского народа, заявил Путин