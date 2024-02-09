https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html

Дело Гитлера все еще живет, заявил Путин

Дело Гитлера все еще живет, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Дело Гитлера все еще живет, заявил Путин

Аплодисменты нацисту в Канаде - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, и нацистская идеология до конца не выкорчевана, денацификация, о которой... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:04

2024-02-09T02:04

2024-02-09T02:50

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Аплодисменты нацисту в Канаде - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, и нацистская идеология до конца не выкорчевана, денацификация, о которой говорит Россия - это избавление от тех, кто пытается эту идеологию сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке."Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя! Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое денацификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются её сохранить, – вот что такое денацификация. Вот что мы под этим понимаем", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.Он отметил, что инцидент в канадском парламенте хорошо известен, но "замалчивается на Западе"."Вот, приехал президент Украины в Канаду – это хорошо известно, но замалчивается на Западе, – и представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. Ну, кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС, он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из украинских националистов, занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины – еврей по национальности", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240207/stepanov-1925845996.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926294555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, канада, владимир путин, украина, ярослав хунка, россия, владимир зеленский