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Дело Гитлера все еще живет, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:04 09.02.2024 (обновлено: 02:50 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html
Дело Гитлера все еще живет, заявил Путин
Дело Гитлера все еще живет, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Дело Гитлера все еще живет, заявил Путин
Аплодисменты нацисту в Канаде - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, и нацистская идеология до конца не выкорчевана, денацификация, о которой... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:04
2024-02-09T02:50
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Аплодисменты нацисту в Канаде - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, и нацистская идеология до конца не выкорчевана, денацификация, о которой говорит Россия - это избавление от тех, кто пытается эту идеологию сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке."Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя! Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое денацификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются её сохранить, – вот что такое денацификация. Вот что мы под этим понимаем", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.Он отметил, что инцидент в канадском парламенте хорошо известен, но "замалчивается на Западе"."Вот, приехал президент Украины в Канаду – это хорошо известно, но замалчивается на Западе, – и представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. Ну, кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС, он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из украинских националистов, занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины – еврей по национальности", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240207/stepanov-1925845996.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926294555.html
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в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, канада, владимир путин, украина, ярослав хунка, россия, владимир зеленский
В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Канада, Владимир Путин, Украина, Ярослав Хунка, Россия, Владимир Зеленский
Дело Гитлера все еще живет, заявил Путин

Путин прокомментировал аплодисменты нацисту в парламента Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Аплодисменты нацисту в Канаде - свидетельство того, что дело Гитлера все еще живет, и нацистская идеология до конца не выкорчевана, денацификация, о которой говорит Россия - это избавление от тех, кто пытается эту идеологию сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.
В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Олег Степанов: Россия не даст Канаде "замотать" сюжет с эсэсовцем Гунько
7 февраля, 11:00
"Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя! Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое денацификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются её сохранить, – вот что такое денацификация. Вот что мы под этим понимаем", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Он отметил, что инцидент в канадском парламенте хорошо известен, но "замалчивается на Западе".
"Вот, приехал президент Украины в Канаду – это хорошо известно, но замалчивается на Западе, – и представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. Ну, кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС, он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из украинских националистов, занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины – еврей по национальности", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин
02:22
 
В миреИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуКанадаВладимир ПутинУкраинаЯрослав ХункаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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