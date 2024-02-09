https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html
Цель России – прекратить войну, заявил Путин
Цель России – прекратить войну, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Цель России – прекратить войну, заявил Путин
Украина начала войну, цель России - прекратить ее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:03
2024-02-09T02:03
2024-02-09T03:31
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
украина
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина начала войну, цель России - прекратить ее, заявил президент РФ Владимир Путин.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал о событиях на Украине после госпереворота 2014 года."Войну начали они в 2014 году. Наша цель - прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291307.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, украина, владимир путин, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон
Цель России – прекратить войну, заявил Путин
Путин: Украина начала войну, цель России – прекратить ее