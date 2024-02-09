https://ria.ru/20240209/putin-1926291576.html
Путин: у НАТО есть варианты признать контроль России над новыми регионами
Путин: у НАТО есть варианты признать контроль России над новыми регионами - РИА Новости, 09.02.2024
Путин: у НАТО есть варианты признать контроль России над новыми регионами
Страны Запада могут достойно признать контроль России за новыми территориями, для этого есть варианты, при наличии у них такого желания, заявил президент России РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:02
2024-02-09T02:02
2024-02-09T02:32
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луганская народная республика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страны Запада могут достойно признать контроль России за новыми территориями, для этого есть варианты, при наличии у них такого желания, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста."Я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, что не было бы слишком унизительно для НАТО сейчас признать за Россией контроль того, что два года назад составляло украинскую территорию.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ. Позже Конституционный суд России признал соответствующими конституции страны договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20240207/voyna-1925895618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: у НАТО есть варианты признать контроль России над новыми регионами
Путин: варианты признать контроль России над новыми территориями есть