https://ria.ru/20240209/putin-1926291576.html

Путин: у НАТО есть варианты признать контроль России над новыми регионами

Путин: у НАТО есть варианты признать контроль России над новыми регионами - РИА Новости, 09.02.2024

Путин: у НАТО есть варианты признать контроль России над новыми регионами

Страны Запада могут достойно признать контроль России за новыми территориями, для этого есть варианты, при наличии у них такого желания, заявил президент России РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:02

2024-02-09T02:02

2024-02-09T02:32

россия

такер карлсон

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

нато

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926277612_0:154:599:491_1920x0_80_0_0_9c455ca75d2d9f50693876e37a4ec51c.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страны Запада могут достойно признать контроль России за новыми территориями, для этого есть варианты, при наличии у них такого желания, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста."Я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, что не было бы слишком унизительно для НАТО сейчас признать за Россией контроль того, что два года назад составляло украинскую территорию.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ. Позже Конституционный суд России признал соответствующими конституции страны договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20240207/voyna-1925895618.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, такер карлсон, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, нато, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире