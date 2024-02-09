https://ria.ru/20240209/putin-1926291450.html

Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году

Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году - РИА Новости, 09.02.2024

Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году

Государственный переворот на Украине в 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке ЦРУ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:02

2024-02-09T02:02

2024-02-09T04:33

украина

центральное разведывательное управление (цру)

владимир путин

россия

такер карлсон

сша

виктор янукович

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государственный переворот на Украине в 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке ЦРУ, заявил президент РФ Владимир Путин.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, что перед началом беспорядков на майдане США просили "успокоить" Виктора Януковича и обещали взамен успокоить оппозицию."Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооружённых сил, ни полиции. А вооружённая оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? – хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединённых Штатов", - сказал Путин .Карлсон спросил, при поддержке кого был проведен госпереворот."При поддержке ЦРУ, конечно. Организация, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьёзная организация, я понимаю, мои бывшие коллеги, в том смысле, я работал в Первом главном управлении – это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда. Работа есть работа", - ответил президент.

https://ria.ru/20240209/putin-1926317273.html

https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926307924.html

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