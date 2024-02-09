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Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году - РИА Новости, 09.02.2024
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02:02 09.02.2024 (обновлено: 04:33 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926291450.html
Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году
Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году
Государственный переворот на Украине в 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке ЦРУ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:02
2024-02-09T04:33
украина
центральное разведывательное управление (цру)
владимир путин
россия
такер карлсон
сша
виктор янукович
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государственный переворот на Украине в 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке ЦРУ, заявил президент РФ Владимир Путин.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, что перед началом беспорядков на майдане США просили "успокоить" Виктора Януковича и обещали взамен успокоить оппозицию."Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооружённых сил, ни полиции. А вооружённая оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? – хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединённых Штатов", - сказал Путин .Карлсон спросил, при поддержке кого был проведен госпереворот."При поддержке ЦРУ, конечно. Организация, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьёзная организация, я понимаю, мои бывшие коллеги, в том смысле, я работал в Первом главном управлении – это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда. Работа есть работа", - ответил президент.
https://ria.ru/20240209/putin-1926317273.html
https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926307924.html
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украина, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин, россия, такер карлсон, сша, виктор янукович, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Путин, Россия, Такер Карлсон, США, Виктор Янукович, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году

Путин: госпереворот на Украине в 2014 году провела оппозиция при поддержке ЦРУ

© Фото : соцсети Такера КарлсонаТакер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : соцсети Такера Карлсона
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государственный переворот на Украине в 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке ЦРУ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, что перед началом беспорядков на майдане США просили "успокоить" Виктора Януковича и обещали взамен успокоить оппозицию.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин передал Такеру Карлсону документы, связанные с историей Украины
04:07
"Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооружённых сил, ни полиции. А вооружённая оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? – хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединённых Штатов", - сказал Путин .
Карлсон спросил, при поддержке кого был проведен госпереворот.
"При поддержке ЦРУ, конечно. Организация, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьёзная организация, я понимаю, мои бывшие коллеги, в том смысле, я работал в Первом главном управлении – это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда. Работа есть работа", - ответил президент.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины
03:19
 
УкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир ПутинРоссияТакер КарлсонСШАВиктор ЯнуковичИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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