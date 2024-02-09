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Россия и Украина рано или поздно договорятся, уверен Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:00 09.02.2024 (обновлено: 04:02 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926291202.html
Россия и Украина рано или поздно договорятся, уверен Путин
Россия и Украина рано или поздно договорятся, уверен Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Россия и Украина рано или поздно договорятся, уверен Путин
Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это потребуется много времени, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:00
2024-02-09T04:02
россия
украина
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это потребуется много времени, заявил президент РФ Владимир Путин."Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это… Рано или поздно всё равно мы договоримся", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста."И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - добавил Путин.Российский лидер заявил, что Украина должна отменить свой декрет, запрещающий вести переговоры."Могут они к этому вернуться или нет? Это вопрос: хотят они или нет? А после этого ещё господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Пусть он отменит этот декрет, и всё. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы всё время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - сказал он.
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925762906.html
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россия, украина, владимир путин, такер карлсон
Россия, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон
Россия и Украина рано или поздно договорятся, уверен Путин

Путин: Россия и Украина рано или поздно договорятся

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это потребуется много времени, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это… Рано или поздно всё равно мы договоримся", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", - добавил Путин.

Российский лидер заявил, что Украина должна отменить свой декрет, запрещающий вести переговоры.
"Могут они к этому вернуться или нет? Это вопрос: хотят они или нет? А после этого ещё господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Пусть он отменит этот декрет, и всё. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы всё время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - сказал он.
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