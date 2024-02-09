https://ria.ru/20240209/ptsu-1926392504.html

Раскольники ПЦУ избили прихожанина при захвате храма в Черновицкой области

Раскольники ПЦУ избили прихожанина при захвате храма в Черновицкой области - РИА Новости, 09.02.2024

Раскольники ПЦУ избили прихожанина при захвате храма в Черновицкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате Петропавловского храма канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:18

2024-02-09T12:18

2024-02-09T12:18

черновицкая область

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате Петропавловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Накануне в соцсетях появилось видео, как сторонники ПЦУ при поддержке вооруженных полицейских захватили храм и не пустили внутрь приверженцев УПЦ. "Во время захвата в Ленковцах… (сторонники ПЦУ – ред.), взявшие под контроль Петропавловскую церковь, избили одного из прихожан, который пытался зайти в свой храм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. На опубликованных кадрах видно, как мужчина подходит к людям в балаклавах и что-то им говорит. В ответ один из них схватил его за одежду и оттолкнул в сторону. Затем второй ударил прихожанина по лицу. Позднее к потасовке подключились еще несколько сторонников ПЦУ и вместе избили мужчину. Что произошло с ним дальше, не уточняется. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240128/khram-1923988119.html

https://ria.ru/20240206/upts-1925777330.html

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черновицкая область, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, украина, россия