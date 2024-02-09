https://ria.ru/20240209/protest-1926425498.html

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 09.02.2024

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Протестующие польские фермеры, изображая пешеходов, заблокировали подъезд к пункту пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:36

2024-02-09T14:36

2024-02-09T14:37

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ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Протестующие польские фермеры, изображая пешеходов, заблокировали подъезд к пункту пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной, сообщил РИА Новости очевидец. "Для того, чтобы перекрыть дорогу в виде протеста, нужно специальное разрешение. Но никто не мешает переходить дорогу. Прямо сейчас несколько десятков участников протеста без перерыва туда-сюда переходят дорогу перед пунктом пропуска", — рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что "формально участники протеста ничего не нарушают" и полиция вынуждена лишь наблюдать за их действиями. Тем временем перед пунктом пропуска скопилась большая очередь грузовиков, которые не могут начать пограничное и таможенное оформление для выезда из Польши. По данным очевидца, свою акцию на этом пункте пропуска фермеры намерены продолжать в течении суток — до утра субботы. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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