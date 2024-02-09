https://ria.ru/20240209/protest-1926395184.html

Молдавские фермеры вышли на протесты в разных районах страны

Молдавские фермеры вышли на протесты в разных районах страны - РИА Новости, 09.02.2024

Молдавские фермеры вышли на протесты в разных районах страны

Молдавские фермеры намерены расширить акции протеста и готовятся выехать с техникой на трассы, сообщила пресс-служба ассоциации "Сила фермеров" в соцсетях. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:28

2024-02-09T12:28

2024-02-09T13:03

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КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. Молдавские фермеры намерены расширить акции протеста и готовятся выехать с техникой на трассы, сообщила пресс-служба ассоциации "Сила фермеров" в соцсетях.Накануне на протесты вышли сельхозработники в районах Кагул и Кантемир. Они требовали мер поддержки и помощи с выплатой долгов по кредитам. "Сегодня несколько фермеров из других районов намерены присоединиться к протестам фермеров в районах Кагул и Кантемир. Кроме того, нас проинформировали о том, что фермеры в других районах планируют протестовать в субботу и понедельник", — заявила "Сила фермеров". По предварительной информации, аграрии из Хынчештского района намерены проводить акцию возле таможни Леушены, а на национальные трассы выедут протестующие из Теленешт, Каушан и Криулян. Молдавские фермеры протестовали с июля до августа прошлого года, а в ноябре снова приехали в Кишинев на тракторах и оставались там до середины декабря. Они просят власти ввести мораторий на штрафы по долгам для производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и падения цен. Кроме того, они хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и требуют увеличить национальный фонд сельскохозяйственного развития. Эти требования должны быть исполнены до конца марта.

https://ria.ru/20240209/polsha-1926284364.html

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