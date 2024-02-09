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Белоруссия начала реализацию совместного с РФ проекта по выпуску самолета - РИА Новости, 09.02.2024
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14:57 09.02.2024
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Белоруссия начала реализацию совместного с РФ проекта по выпуску самолета
Белоруссия начала реализацию совместного с РФ проекта по выпуску самолета - РИА Новости, 09.02.2024
Белоруссия начала реализацию совместного с РФ проекта по выпуску самолета
Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета, сообщил председатель государственного... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:57
2024-02-09T14:57
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
роман головченко
самолеты
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус. В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. "Принято решение о разработке двухмоторного многоцелевого самолета. К этой работе мы сегодня уже приступили. Для нас это полностью новая ниша. Сейчас идет формирование команды, подбираем специалистов для конструкторского бюро, и совместно с нашими российскими коллегами реализуем этот масштабный проект", - сказал глава Госкомвоенпрома журналистам в пятницу в Минске. В целом он отметил, что в последние годы с российской стороной развивается тесное взаимодействие. Пантус напомнил, что в прошлом году подписан документ об очередном этапе военно-технического сотрудничества с РФ, который наполнен "огромным количеством совместных мероприятий". "Мы сегодня и совместно разрабатываем, и наш экспорт в Россию неумалимо растет", - сказал он. В январе вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что к 2026 году будут произведены первые два совместных с РФ самолета, до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. По его словам, утвержден бизнес-план, в рамках развития действующего авиазавода в белорусских Барановичах предстоит построить 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей и приобрести около 100 единиц высокосложного оборудования.
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белоруссия, россия, роман головченко, самолеты
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Роман Головченко, Самолеты

Белоруссия начала реализацию совместного с РФ проекта по выпуску самолета

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСборка самолета
Сборка самолета - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сборка самолета
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус.
В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета.
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"Принято решение о разработке двухмоторного многоцелевого самолета. К этой работе мы сегодня уже приступили. Для нас это полностью новая ниша. Сейчас идет формирование команды, подбираем специалистов для конструкторского бюро, и совместно с нашими российскими коллегами реализуем этот масштабный проект", - сказал глава Госкомвоенпрома журналистам в пятницу в Минске.
В целом он отметил, что в последние годы с российской стороной развивается тесное взаимодействие. Пантус напомнил, что в прошлом году подписан документ об очередном этапе военно-технического сотрудничества с РФ, который наполнен "огромным количеством совместных мероприятий".
"Мы сегодня и совместно разрабатываем, и наш экспорт в Россию неумалимо растет", - сказал он.
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В январе вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что к 2026 году будут произведены первые два совместных с РФ самолета, до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. По его словам, утвержден бизнес-план, в рамках развития действующего авиазавода в белорусских Барановичах предстоит построить 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей и приобрести около 100 единиц высокосложного оборудования.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияРоман ГоловченкоСамолеты
 
 
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