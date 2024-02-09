https://ria.ru/20240209/proekt-1926429853.html

Белоруссия начала реализацию совместного с РФ проекта по выпуску самолета

Белоруссия начала реализацию совместного с РФ проекта по выпуску самолета - РИА Новости, 09.02.2024

Белоруссия начала реализацию совместного с РФ проекта по выпуску самолета

Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета, сообщил председатель государственного... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:57

2024-02-09T14:57

2024-02-09T14:57

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

роман головченко

самолеты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926432764_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_79be547baced3a902b4bf63761ffa43b.jpg

МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус. В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. "Принято решение о разработке двухмоторного многоцелевого самолета. К этой работе мы сегодня уже приступили. Для нас это полностью новая ниша. Сейчас идет формирование команды, подбираем специалистов для конструкторского бюро, и совместно с нашими российскими коллегами реализуем этот масштабный проект", - сказал глава Госкомвоенпрома журналистам в пятницу в Минске. В целом он отметил, что в последние годы с российской стороной развивается тесное взаимодействие. Пантус напомнил, что в прошлом году подписан документ об очередном этапе военно-технического сотрудничества с РФ, который наполнен "огромным количеством совместных мероприятий". "Мы сегодня и совместно разрабатываем, и наш экспорт в Россию неумалимо растет", - сказал он. В январе вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что к 2026 году будут произведены первые два совместных с РФ самолета, до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. По его словам, утвержден бизнес-план, в рамках развития действующего авиазавода в белорусских Барановичах предстоит построить 20 тысяч квадратных метров дополнительных производственных площадей и приобрести около 100 единиц высокосложного оборудования.

https://ria.ru/20240205/turisty-1925485505.html

https://ria.ru/20240205/sotrudnichestvo-1925484734.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, роман головченко, самолеты