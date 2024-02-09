Рейтинг@Mail.ru
Московские производители представили свою продукцию на выставке "Продэкспо" - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:17 09.02.2024 (обновлено: 07:27 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/prodekspo-1926287009.html
Московские производители представили свою продукцию на выставке "Продэкспо"
Московские производители представили свою продукцию на выставке "Продэкспо" - РИА Новости, 09.02.2024
Московские производители представили свою продукцию на выставке "Продэкспо"
Производители продуктов питания из столицы показывают свои товары на Международной выставке "Продэкспо-2024", которая проходит сейчас в Москве, заявил в пятницу РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:17
2024-02-09T07:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926286722_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_155f7a229da43b241fc6d456dc01ab08.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Производители продуктов питания из столицы показывают свои товары на Международной выставке "Продэкспо-2024", которая проходит сейчас в Москве, заявил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.На выставке свою продукцию презентуют более 2,1 тыс. предприятий из 40 различных стран, в том числе из Европы, Азии, Южной Америки, Африки."Пищевую промышленность города сегодня представляют более 290 предприятий, на которых заняты свыше 60 тысяч человек. Отрасль активно развивается, а производители предлагают качественную и востребованную продукцию, закрывая внутренние и внешние потребности продовольственного рынка. Участие столичных предприятий в отраслевых выставках позволяет расширять партнерскую сеть и привлекать инвесторов, а также раскрывать производственный потенциал региона", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в данной выставке поучаствовали столичные производители кондитерских, хлебобулочных, мясных изделий, а также молочной продукции, напитков и снеков. Среди них компания "Амидис групп". Она показала линейку ореховых снеков. А фабрика мороженого "БРПИ" из Москвы представила 3 собственные торговые марки.Кроме того, производитель хлебобулочной продукции – комбинат "Черемушки" – презентовал на выставке мучные кондитерские изделия, кремовые и упакованные торты длительного хранения. По словам гендиректора предприятия Юрия Мугандина, участникам выставки предоставляется возможность наладить стратегические связи с бизнесом и договориться о поставках продукции. Он отметил, что ранее благодаря выставке компания смогла расширить географию поставок по РФ, а также укрепить экспортное направление. Были освоены поставки в Китай, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Монголию и прочие страны.В пресс-службе уточнили, что этот комбинат с 2016 года имеет статус промкомплекса. Поэтому для компании действует специальный налоговый режим – ставка налога на прибыль была снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. А налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли равна 0,3% от кадастровой стоимости участка. На сегодняшний день 70 промпредприятий обладают статусом промышленного комплекса в Москве. Всего этот статус присвоили 24 производителям продуктов питания.Ранее Овчинский сообщал, что в прошлом году товарооборот предприятия в Москве, специализирующегося на производстве готовых блюд и кондитерских изделий, вырос на 21%.
https://ria.ru/20240201/svyaz-1924678541.html
https://ria.ru/20231106/nanoserebro-1907339517.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926286722_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c6938cc4d8eaf902a9b2e23d3cb3da49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Московские производители представили свою продукцию на выставке "Продэкспо"

© Пресс-служба ДИППСтенды московских производителей на выставке "Продэкспо"
Стенды московских производителей на выставке Продэкспо
© Пресс-служба ДИПП
Стенды московских производителей на выставке "Продэкспо"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Производители продуктов питания из столицы показывают свои товары на Международной выставке "Продэкспо-2024", которая проходит сейчас в Москве, заявил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.
На выставке свою продукцию презентуют более 2,1 тыс. предприятий из 40 различных стран, в том числе из Европы, Азии, Южной Америки, Африки.
Устройство для обеспечения мобильной связи в отдаленных и труднодоступных местах
Овчинский: в Москве выпустили комплексы для связи в отдаленных местах
1 февраля, 07:13
"Пищевую промышленность города сегодня представляют более 290 предприятий, на которых заняты свыше 60 тысяч человек. Отрасль активно развивается, а производители предлагают качественную и востребованную продукцию, закрывая внутренние и внешние потребности продовольственного рынка. Участие столичных предприятий в отраслевых выставках позволяет расширять партнерскую сеть и привлекать инвесторов, а также раскрывать производственный потенциал региона", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что в данной выставке поучаствовали столичные производители кондитерских, хлебобулочных, мясных изделий, а также молочной продукции, напитков и снеков. Среди них компания "Амидис групп". Она показала линейку ореховых снеков. А фабрика мороженого "БРПИ" из Москвы представила 3 собственные торговые марки.
Кроме того, производитель хлебобулочной продукции – комбинат "Черемушки" – презентовал на выставке мучные кондитерские изделия, кремовые и упакованные торты длительного хранения. По словам гендиректора предприятия Юрия Мугандина, участникам выставки предоставляется возможность наладить стратегические связи с бизнесом и договориться о поставках продукции. Он отметил, что ранее благодаря выставке компания смогла расширить географию поставок по РФ, а также укрепить экспортное направление. Были освоены поставки в Китай, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Монголию и прочие страны.
В пресс-службе уточнили, что этот комбинат с 2016 года имеет статус промкомплекса. Поэтому для компании действует специальный налоговый режим – ставка налога на прибыль была снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. А налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли равна 0,3% от кадастровой стоимости участка. На сегодняшний день 70 промпредприятий обладают статусом промышленного комплекса в Москве. Всего этот статус присвоили 24 производителям продуктов питания.
Ранее Овчинский сообщал, что в прошлом году товарооборот предприятия в Москве, специализирующегося на производстве готовых блюд и кондитерских изделий, вырос на 21%.
Производство медицинской и косметической продукции с наносеребром
Овчинский: московский производитель медпродукции выходит на новые рынки
6 ноября 2023, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала