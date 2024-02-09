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Московские производители представили свою продукцию на выставке "Продэкспо"
Московские производители представили свою продукцию на выставке "Продэкспо" - РИА Новости, 09.02.2024
Московские производители представили свою продукцию на выставке "Продэкспо"
Производители продуктов питания из столицы показывают свои товары на Международной выставке "Продэкспо-2024", которая проходит сейчас в Москве, заявил в пятницу РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:17
2024-02-09T07:17
2024-02-09T07:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Производители продуктов питания из столицы показывают свои товары на Международной выставке "Продэкспо-2024", которая проходит сейчас в Москве, заявил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.На выставке свою продукцию презентуют более 2,1 тыс. предприятий из 40 различных стран, в том числе из Европы, Азии, Южной Америки, Африки."Пищевую промышленность города сегодня представляют более 290 предприятий, на которых заняты свыше 60 тысяч человек. Отрасль активно развивается, а производители предлагают качественную и востребованную продукцию, закрывая внутренние и внешние потребности продовольственного рынка. Участие столичных предприятий в отраслевых выставках позволяет расширять партнерскую сеть и привлекать инвесторов, а также раскрывать производственный потенциал региона", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в данной выставке поучаствовали столичные производители кондитерских, хлебобулочных, мясных изделий, а также молочной продукции, напитков и снеков. Среди них компания "Амидис групп". Она показала линейку ореховых снеков. А фабрика мороженого "БРПИ" из Москвы представила 3 собственные торговые марки.Кроме того, производитель хлебобулочной продукции – комбинат "Черемушки" – презентовал на выставке мучные кондитерские изделия, кремовые и упакованные торты длительного хранения. По словам гендиректора предприятия Юрия Мугандина, участникам выставки предоставляется возможность наладить стратегические связи с бизнесом и договориться о поставках продукции. Он отметил, что ранее благодаря выставке компания смогла расширить географию поставок по РФ, а также укрепить экспортное направление. Были освоены поставки в Китай, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Монголию и прочие страны.В пресс-службе уточнили, что этот комбинат с 2016 года имеет статус промкомплекса. Поэтому для компании действует специальный налоговый режим – ставка налога на прибыль была снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. А налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли равна 0,3% от кадастровой стоимости участка. На сегодняшний день 70 промпредприятий обладают статусом промышленного комплекса в Москве. Всего этот статус присвоили 24 производителям продуктов питания.Ранее Овчинский сообщал, что в прошлом году товарооборот предприятия в Москве, специализирующегося на производстве готовых блюд и кондитерских изделий, вырос на 21%.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Производители продуктов питания из столицы показывают свои товары на Международной выставке "Продэкспо-2024", которая проходит сейчас в Москве, заявил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.
На выставке свою продукцию презентуют более 2,1 тыс. предприятий из 40 различных стран, в том числе из Европы
, Азии
, Южной Америки
, Африки
.
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"Пищевую промышленность города сегодня представляют более 290 предприятий, на которых заняты свыше 60 тысяч человек. Отрасль активно развивается, а производители предлагают качественную и востребованную продукцию, закрывая внутренние и внешние потребности продовольственного рынка. Участие столичных предприятий в отраслевых выставках позволяет расширять партнерскую сеть и привлекать инвесторов, а также раскрывать производственный потенциал региона", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что в данной выставке поучаствовали столичные производители кондитерских, хлебобулочных, мясных изделий, а также молочной продукции, напитков и снеков. Среди них компания "Амидис групп". Она показала линейку ореховых снеков. А фабрика мороженого "БРПИ" из Москвы представила 3 собственные торговые марки.
Кроме того, производитель хлебобулочной продукции – комбинат "Черемушки" – презентовал на выставке мучные кондитерские изделия, кремовые и упакованные торты длительного хранения. По словам гендиректора предприятия Юрия Мугандина, участникам выставки предоставляется возможность наладить стратегические связи с бизнесом и договориться о поставках продукции. Он отметил, что ранее благодаря выставке компания смогла расширить географию поставок по РФ
, а также укрепить экспортное направление. Были освоены поставки в Китай
, ОАЭ
, Казахстан
, Узбекистан
, Монголию
и прочие страны.
В пресс-службе уточнили, что этот комбинат с 2016 года имеет статус промкомплекса. Поэтому для компании действует специальный налоговый режим – ставка налога на прибыль была снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. А налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли равна 0,3% от кадастровой стоимости участка. На сегодняшний день 70 промпредприятий обладают статусом промышленного комплекса в Москве. Всего этот статус присвоили 24 производителям продуктов питания.
Ранее Овчинский сообщал, что в прошлом году товарооборот предприятия в Москве, специализирующегося на производстве готовых блюд и кондитерских изделий, вырос на 21%.
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