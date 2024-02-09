https://ria.ru/20240209/prigovor-1926427321.html

В Челябинске депутату дали условный срок за взятку

В Челябинске депутату дали условный срок за взятку - РИА Новости, 09.02.2024

В Челябинске депутату дали условный срок за взятку

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч рублей депутата Курчатовского райсовета Челябинска по делу о даче взятки в 50 тысяч... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:43

2024-02-09T14:43

2024-02-09T14:43

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч рублей депутата Курчатовского райсовета Челябинска по делу о даче взятки в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Челябинска. Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, обвиняемый в марте 2022 года передал взятку в размере 50 тысяч рублей должностному лицу территориального отдела "Шершневское лесничество" государственного казенного учреждения "Челябинсклес" за отражение в актах осмотра лесных участков недостоверных сведений — отсутствие капсооружений и соответствие условий использования земельных участков договорам аренды. Кроме того, в ходе обыска в квартире обвиняемого изъяты 5 боевых винтовочных патронов, которые он незаконно хранил по месту жительства. Обвинение запросило суд о назначении наказания депутату в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. "В пятницу, 9 февраля, Центральным районным судом Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего депутата второго созыва совета депутатов Курчатовского района Челябинска… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей. В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет", — говорится в сообщении. Судом обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 291 (дача взятки), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов), поясняет суд. Приговор в законную силу не вступил. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона ранее пояснял, что речь идет о депутате Вячеславе Ершове.

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происшествия, челябинск, россия