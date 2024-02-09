Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске депутату дали условный срок за взятку - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/prigovor-1926427321.html
В Челябинске депутату дали условный срок за взятку
В Челябинске депутату дали условный срок за взятку - РИА Новости, 09.02.2024
В Челябинске депутату дали условный срок за взятку
Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч рублей депутата Курчатовского райсовета Челябинска по делу о даче взятки в 50 тысяч... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:43
2024-02-09T14:43
происшествия
челябинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч рублей депутата Курчатовского райсовета Челябинска по делу о даче взятки в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Челябинска. Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, обвиняемый в марте 2022 года передал взятку в размере 50 тысяч рублей должностному лицу территориального отдела "Шершневское лесничество" государственного казенного учреждения "Челябинсклес" за отражение в актах осмотра лесных участков недостоверных сведений — отсутствие капсооружений и соответствие условий использования земельных участков договорам аренды. Кроме того, в ходе обыска в квартире обвиняемого изъяты 5 боевых винтовочных патронов, которые он незаконно хранил по месту жительства. Обвинение запросило суд о назначении наказания депутату в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. "В пятницу, 9 февраля, Центральным районным судом Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего депутата второго созыва совета депутатов Курчатовского района Челябинска… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей. В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет", — говорится в сообщении. Судом обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 291 (дача взятки), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов), поясняет суд. Приговор в законную силу не вступил. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона ранее пояснял, что речь идет о депутате Вячеславе Ершове.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске депутату дали условный срок за взятку

В Челябинске депутата райсовета приговорили к 5 годам условно и штрафу за взятку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч рублей депутата Курчатовского райсовета Челябинска по делу о даче взятки в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Челябинска.
Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, обвиняемый в марте 2022 года передал взятку в размере 50 тысяч рублей должностному лицу территориального отдела "Шершневское лесничество" государственного казенного учреждения "Челябинсклес" за отражение в актах осмотра лесных участков недостоверных сведений — отсутствие капсооружений и соответствие условий использования земельных участков договорам аренды. Кроме того, в ходе обыска в квартире обвиняемого изъяты 5 боевых винтовочных патронов, которые он незаконно хранил по месту жительства. Обвинение запросило суд о назначении наказания депутату в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.
"В пятницу, 9 февраля, Центральным районным судом Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего депутата второго созыва совета депутатов Курчатовского района Челябинска… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей. В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет", — говорится в сообщении.
Судом обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 291 (дача взятки), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов), поясняет суд.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона ранее пояснял, что речь идет о депутате Вячеславе Ершове.
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные процессы 2024 года
9 января, 12:49
 
ПроисшествияЧелябинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала