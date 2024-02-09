https://ria.ru/20240209/pozhar-1926328017.html

Пожар в жилом шестиэтажном доме в Москве потушили

Пожар в жилом шестиэтажном доме в Москве потушили - РИА Новости, 09.02.2024

Пожар в жилом шестиэтажном доме в Москве потушили

Пожар в жилой шестиэтажке в Москве у станции метро "Аэропорт" ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T05:24

2024-02-09T05:24

2024-02-09T06:36

москва

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосгортранс

следственный комитет россии (ск рф)

ка-32

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар в жилой шестиэтажке в Москве у станции метро "Аэропорт" ликвидирован, сообщает МЧС России."Пожар на севере столицы полностью ликвидирован", - сообщается в Telegram-канале МЧС России. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт": горела кровля на двух тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4-х тысяч квадратных метров, эвакуированы более 400 человек. ЧП ликвидировали более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32. В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара. Открытое горение ликвидировали, проводится проливка и разбор конструкций. Никто не пострадал.СК проводит по факту возгорания доследственную проверку

https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html

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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгортранс, следственный комитет россии (ск рф), ка-32