https://ria.ru/20240209/potok-1926442211.html
В Германии заявили, что запуск "Северного потока — 2" обезопасит страну
В Германии заявили, что запуск "Северного потока — 2" обезопасит страну - РИА Новости, 09.02.2024
В Германии заявили, что запуск "Северного потока — 2" обезопасит страну
Запуск неповрежденного трубопровода "Северного потока 2" снизит цены на энергоносители и будет способствовать надежности поставок, Германия не может больше... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:28
2024-02-09T15:28
2024-02-09T15:31
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Запуск неповрежденного трубопровода "Северного потока 2" снизит цены на энергоносители и будет способствовать надежности поставок, Германия не может больше полагаться на поставки более вредного для природы СПГ из США, заявил РИА Новости эксперт по вопросам защиты климата и энергетики и зампредседателя парламентской группы новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст. Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью Такеру Карлсону, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его. "Да, по оставшемуся газопроводу можно было бы импортировать около 27 миллиардов кубометров газа в год. Это еще больше снизило бы цены и способствовало бы безопасности поставок", - сообщил Эрнст на вопрос, мог бы запуск "Северного потока 2" стать альтернативой для обеспечения Германии газом на фоне приостановки в США процесса одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Бывший председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетики, недавно перешедший из партии "Левые" к ССВ, напомнил, что СПГ из США в настоящее время составляет около 80% всего импорта сжиженного газа и составляет чуть менее 7% от общего объема поставок газа в Германию. "США были надежны в рамках согласованных на сегодняшний день поставок. Но цена значительно выше, чем та, которую ранее платили за трубопроводный газ из России. Однако, как и каждая страна, США преследуют свои собственные интересы. В результате Германия больше не может полагаться на дальнейшие поставки СПГ из США", - подчеркнул он. Если США сократят производство и экспорт, это повлияет на энергетическую безопасность Германии и ее планирование, констатировал Эрнст. Однако газового кризиса масштаба 2022 года, по словам эксперта, ожидать не стоит. "Очевидно, что увеличение импорта СПГ не сделало энергоснабжение Германии ни более надежным, ни более независимым", - подчеркнул он. Эрнст добавил, что добыча и транспортировка на судах в Европу СПГ наносят значительно больший вред климату, чем импорт природного газа по трубопроводу.
https://ria.ru/20240209/germaniya-1926295986.html
https://ria.ru/20240207/spg-1925991460.html
https://ria.ru/20240207/germaniya-1925821068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, германия, клаус эрнст, бундестаг германии, северный поток — 2
Экономика, Цены на нефть, Германия, Клаус Эрнст, Бундестаг Германии, Северный поток — 2
В Германии заявили, что запуск "Северного потока — 2" обезопасит страну
Депутат от партии Вагенкнехт: запуск "Северного потока — 2" обезопасит Германию
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Запуск неповрежденного трубопровода "Северного потока 2" снизит цены на энергоносители и будет способствовать надежности поставок, Германия не может больше полагаться на поставки более вредного для природы СПГ из США, заявил РИА Новости эксперт по вопросам защиты климата и энергетики и зампредседателя парламентской группы новой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст.
Президент России Владимир Путин
ранее заявил в интервью Такеру Карлсону
, что Россия готова подавать газ в Европу
по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его.
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"Да, по оставшемуся газопроводу можно было бы импортировать около 27 миллиардов кубометров газа в год. Это еще больше снизило бы цены и способствовало бы безопасности поставок", - сообщил Эрнст на вопрос, мог бы запуск "Северного потока 2" стать альтернативой для обеспечения Германии газом на фоне приостановки в США процесса одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата.
Бывший председатель комитета Бундестага
по вопросам защиты климата и энергетики, недавно перешедший из партии "Левые" к ССВ, напомнил, что СПГ из США в настоящее время составляет около 80% всего импорта сжиженного газа и составляет чуть менее 7% от общего объема поставок газа в Германию.
"США были надежны в рамках согласованных на сегодняшний день поставок. Но цена значительно выше, чем та, которую ранее платили за трубопроводный газ из России. Однако, как и каждая страна, США преследуют свои собственные интересы. В результате Германия больше не может полагаться на дальнейшие поставки СПГ из США", - подчеркнул он.
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Если США сократят производство и экспорт, это повлияет на энергетическую безопасность Германии и ее планирование, констатировал Эрнст. Однако газового кризиса масштаба 2022 года, по словам эксперта, ожидать не стоит.
"Очевидно, что увеличение импорта СПГ не сделало энергоснабжение Германии ни более надежным, ни более независимым", - подчеркнул он. Эрнст добавил, что добыча и транспортировка на судах в Европу СПГ наносят значительно больший вред климату, чем импорт природного газа по трубопроводу.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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