https://ria.ru/20240209/potok-1926305240.html

Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках"

Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках"

Расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:09

2024-02-09T03:09

2024-02-09T03:32

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такер карлсон

нато

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, в ответ на вопрос, есть ли у него свидетельство того, что взорвать "Северный поток" могли НАТО или ЦРУ. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926294944.html

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интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, россия, балтийское море, европа, такер карлсон, нато, генеральная прокуратура рф, владимир путин