Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 09.02.2024 (обновлено: 03:32 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/potok-1926305240.html
Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках"
Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках"
Расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:09
2024-02-09T03:32
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
россия
балтийское море
европа
такер карлсон
нато
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, в ответ на вопрос, есть ли у него свидетельство того, что взорвать "Северный поток" могли НАТО или ЦРУ. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926294944.html
россия
балтийское море
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, россия, балтийское море, европа, такер карлсон, нато, генеральная прокуратура рф, владимир путин
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Россия, Балтийское море, Европа, Такер Карлсон, НАТО, Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин
Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках"

Путин: нужно искать тех, кто был способен взорвать "Северные потоки"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, в ответ на вопрос, есть ли у него свидетельство того, что взорвать "Северный поток" могли НАТО или ЦРУ.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин выразил готовность подать газ в Европу по трубе "Северного потока 2"
02:24
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ миреРоссияБалтийское мореЕвропаТакер КарлсонНАТОГенеральная прокуратура РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала