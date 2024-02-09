https://ria.ru/20240209/postavki-1926517349.html

Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ВСУ дальнобойных ATACMS

Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ВСУ дальнобойных ATACMS - РИА Новости, 09.02.2024

Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ВСУ дальнобойных ATACMS

Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США обсудил поставки ВСУ американских дальнобойных ракет... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T23:12

2024-02-09T23:12

2024-02-09T23:13

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США обсудил поставки ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS, по его словам, решение так и не было достигнуто. Ранее в пятницу посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила о визите в Киев двухпартийной делегации конгресса США во главе с председателем комитета разведки Майком Тернером, включая Френча Хилла, Джейсона Кроу, а также Эбигейл Спанбергер и Зака Нанна. "Сегодня же встретился с двухпартийной делегацией конгрессменов из Соединенных Штатов во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке. Обсудили, прежде всего, три вопроса: необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, который сейчас все еще на обсуждении. Критический вопрос… Также ПВО – конкретно Patriot. И третий ключевой вопрос – подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, он проинформировал делегацию о ситуации на фронте и о критических угрозах, также акцентировал внимание на необходимости продолжения поддержки нашей обороны. Зеленский также опубликовал видео встречи с конгрессменами, где на фоне отсутствия новой помощи решил уточнить, до сих пор ли поддержка американцев так же сильна или же что-то изменилось. На этот вопрос ему ответили, что поддержка в американском сенате до сих пор сильна. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

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