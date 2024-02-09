https://ria.ru/20240209/pomosch-1926501950.html

СМИ: на Западе считают, что без американской помощи ВСУ скоро потерпят крах

СМИ: на Западе считают, что без американской помощи ВСУ скоро потерпят крах - РИА Новости, 09.02.2024

СМИ: на Западе считают, что без американской помощи ВСУ скоро потерпят крах

На Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T20:43

2024-02-09T20:43

2024-02-09T20:51

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца, пишет газета New York Times. "Американская помощь, которая срочно необходима, все еще под вопросом. Украинские войска измотаны, им не хватает оружия и боеприпасов... американские официальные лица оценивают, что без пополнения запасов Украине хватит ПВО только до следующего месяца... западные официальные лица и военные эксперты предупреждали, что без помощи США постепенный коллапс на фронте в этом году на самом деле возможен", - говорится в материале издания. Аналитики и западные чиновники считают, что к марту украинским войскам может быть трудно проводить даже локальные контрнаступательные операции, а к лету им будет сложно пытаться дать отпор российским силам. Без новой помощи США трудно представить, как Киев смог бы сохранять свои позиции, добавляет издание. Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине. Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

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в мире, сша, украина, киев, джо байден