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Правительство выделило дополнительную помощь Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2024
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Правительство выделило дополнительную помощь Белгородской области
Правительство выделило дополнительную помощь Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2024
Правительство выделило дополнительную помощь Белгородской области
Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительной помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области, сообщил во "ВКонтакте" РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:00
2024-02-09T10:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
общество
правительство рф
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БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительной помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области, сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вчера правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительной помощи Белгородской области по итогам нашей встречи с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, я очень благодарен за оперативное решение", - написал губернатор на странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, выделенные средства будут направлены на несколько целей. В первую очередь, на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавшим после событий лета 2023 года, на поддержку малого и среднего бизнеса. На помощь сельхозпредприятиям, которые получили прямой ущерб от того, что невозможно возделывать поля. "Также получим деньги, которые пойдут на строительство жилья для тех жителей, которым запрещен, исходя из оперативной обстановки, доступ к своим жилым домам. Это помимо тех 15 населенных пунктов, где введен режим ЧС. Все списки сейчас у глав муниципальных образований, они их и формировали, будут доводиться до жителей и начнется совместная работа администрации районов и округов и министерства строительства Белгородской области", - добавил Гладков. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Приграничные муниципалитеты регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В 15 населенных пунктах области введен режим ЧС, с этих территорий отселено более 3700 жителей. По поручению президента, на компенсации пострадавшим жителям правительством РФ в прошлом году было выделено порядка 9,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926194925.html
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белгородская область, вячеслав гладков, общество, правительство рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество, Правительство РФ
Правительство выделило дополнительную помощь Белгородской области

Гладков: правительство РФ одобрило дополнительную помощь Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительной помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области, сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вчера правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительной помощи Белгородской области по итогам нашей встречи с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, я очень благодарен за оперативное решение", - написал губернатор на странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, выделенные средства будут направлены на несколько целей. В первую очередь, на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавшим после событий лета 2023 года, на поддержку малого и среднего бизнеса. На помощь сельхозпредприятиям, которые получили прямой ущерб от того, что невозможно возделывать поля.
"Также получим деньги, которые пойдут на строительство жилья для тех жителей, которым запрещен, исходя из оперативной обстановки, доступ к своим жилым домам. Это помимо тех 15 населенных пунктов, где введен режим ЧС. Все списки сейчас у глав муниципальных образований, они их и формировали, будут доводиться до жителей и начнется совместная работа администрации районов и округов и министерства строительства Белгородской области", - добавил Гладков.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Приграничные муниципалитеты регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В 15 населенных пунктах области введен режим ЧС, с этих территорий отселено более 3700 жителей. По поручению президента, на компенсации пострадавшим жителям правительством РФ в прошлом году было выделено порядка 9,4 миллиарда рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковОбществоПравительство РФ
 
 
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