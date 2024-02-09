https://ria.ru/20240209/pomosch-1926357971.html

Правительство выделило дополнительную помощь Белгородской области

Правительство выделило дополнительную помощь Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2024

Правительство выделило дополнительную помощь Белгородской области

Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительной помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области, сообщил во "ВКонтакте" РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:00

2024-02-09T10:00

2024-02-09T10:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

общество

правительство рф

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БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительной помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области, сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вчера правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительной помощи Белгородской области по итогам нашей встречи с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, я очень благодарен за оперативное решение", - написал губернатор на странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, выделенные средства будут направлены на несколько целей. В первую очередь, на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавшим после событий лета 2023 года, на поддержку малого и среднего бизнеса. На помощь сельхозпредприятиям, которые получили прямой ущерб от того, что невозможно возделывать поля. "Также получим деньги, которые пойдут на строительство жилья для тех жителей, которым запрещен, исходя из оперативной обстановки, доступ к своим жилым домам. Это помимо тех 15 населенных пунктов, где введен режим ЧС. Все списки сейчас у глав муниципальных образований, они их и формировали, будут доводиться до жителей и начнется совместная работа администрации районов и округов и министерства строительства Белгородской области", - добавил Гладков. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Приграничные муниципалитеты регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В 15 населенных пунктах области введен режим ЧС, с этих территорий отселено более 3700 жителей. По поручению президента, на компенсации пострадавшим жителям правительством РФ в прошлом году было выделено порядка 9,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240208/obstrel-1926194925.html

https://ria.ru/20240119/predpriyatiya-1922262427.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, общество, правительство рф