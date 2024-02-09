Полянский предупредил о возникновении еще одной "горячей точки" в мире
Полянский: к "горячей точке" в Газе рискует добавиться еще одна - на Балканах
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 9 фев - РИА Новости. К "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна — на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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"К сожалению, к "горячей точке" в Газе, из которой Израиль всеми силами пытается выдавить палестинцев, в ближайшее время рискует добавиться еще одна - на Балканах, где аналогичным образом, создавая чудовищные "факты на земле", действуют косовские власти в отношении этнических сербов", - сказал он на заседании Совбеза ООН.
"Под самым носом у наших американских и европейских коллег, потакающих Приштине, сегодня в Косово и Метохии проводится политика, которая вызывает леденящие душу ассоциации с самой настоящей этнической чисткой, и которую западные самопровозглашенные защитники универсальных прав человека всеми силами пытаются не замечать", - добавил Полянский.
Он отметил, что Москва призывает других членов Совбеза "принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер".
Он отметил, что Москва призывает других членов Совбеза "принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер".
"Убеждены, что единственный путь к установлению мира на сербской земле - выработка устойчивого взаимоприемлемого международно-правового решения между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 Совета безопасности ООН. Такая развязка должна отвечать интересам Белграда и сербского народа, а также быть одобрена Советом Безопасности ООН", - подытожил Полянский.