https://ria.ru/20240209/polyanskiy-1926286029.html

Полянский предупредил о возникновении еще одной "горячей точки" в мире

Полянский предупредил о возникновении еще одной "горячей точки" в мире - РИА Новости, 09.02.2024

Полянский предупредил о возникновении еще одной "горячей точки" в мире

К "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна — на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:35

2024-02-09T00:35

2024-02-09T06:48

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ООН, 9 фев - РИА Новости. К "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна — на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."К сожалению, к "горячей точке" в Газе, из которой Израиль всеми силами пытается выдавить палестинцев, в ближайшее время рискует добавиться еще одна - на Балканах, где аналогичным образом, создавая чудовищные "факты на земле", действуют косовские власти в отношении этнических сербов", - сказал он на заседании Совбеза ООН. "Под самым носом у наших американских и европейских коллег, потакающих Приштине, сегодня в Косово и Метохии проводится политика, которая вызывает леденящие душу ассоциации с самой настоящей этнической чисткой, и которую западные самопровозглашенные защитники универсальных прав человека всеми силами пытаются не замечать", - добавил Полянский.Он отметил, что Москва призывает других членов Совбеза "принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер"."Убеждены, что единственный путь к установлению мира на сербской земле - выработка устойчивого взаимоприемлемого международно-правового решения между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 Совета безопасности ООН. Такая развязка должна отвечать интересам Белграда и сербского народа, а также быть одобрена Советом Безопасности ООН", - подытожил Полянский.

https://ria.ru/20240209/polyanskiy-1926285290.html

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в мире, балканы, косово, россия, дмитрий полянский, оон