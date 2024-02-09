Рейтинг@Mail.ru
Полянский предупредил о возникновении еще одной "горячей точки" в мире - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 09.02.2024 (обновлено: 06:48 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/polyanskiy-1926286029.html
Полянский предупредил о возникновении еще одной "горячей точки" в мире
Полянский предупредил о возникновении еще одной "горячей точки" в мире - РИА Новости, 09.02.2024
Полянский предупредил о возникновении еще одной "горячей точки" в мире
К "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна — на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:35
2024-02-09T06:48
в мире
балканы
косово
россия
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a5618d7288b583523c933f72bbb3572.jpg
ООН, 9 фев - РИА Новости. К "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна — на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."К сожалению, к "горячей точке" в Газе, из которой Израиль всеми силами пытается выдавить палестинцев, в ближайшее время рискует добавиться еще одна - на Балканах, где аналогичным образом, создавая чудовищные "факты на земле", действуют косовские власти в отношении этнических сербов", - сказал он на заседании Совбеза ООН. "Под самым носом у наших американских и европейских коллег, потакающих Приштине, сегодня в Косово и Метохии проводится политика, которая вызывает леденящие душу ассоциации с самой настоящей этнической чисткой, и которую западные самопровозглашенные защитники универсальных прав человека всеми силами пытаются не замечать", - добавил Полянский.Он отметил, что Москва призывает других членов Совбеза "принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер"."Убеждены, что единственный путь к установлению мира на сербской земле - выработка устойчивого взаимоприемлемого международно-правового решения между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 Совета безопасности ООН. Такая развязка должна отвечать интересам Белграда и сербского народа, а также быть одобрена Советом Безопасности ООН", - подытожил Полянский.
https://ria.ru/20240209/polyanskiy-1926285290.html
балканы
косово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765812_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_685600095db9c732398550fe9ed3f1bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балканы, косово, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Балканы, Косово, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский предупредил о возникновении еще одной "горячей точки" в мире

Полянский: к "горячей точке" в Газе рискует добавиться еще одна - на Балканах

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 фев - РИА Новости. К "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна — на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«
"К сожалению, к "горячей точке" в Газе, из которой Израиль всеми силами пытается выдавить палестинцев, в ближайшее время рискует добавиться еще одна - на Балканах, где аналогичным образом, создавая чудовищные "факты на земле", действуют косовские власти в отношении этнических сербов", - сказал он на заседании Совбеза ООН.
"Под самым носом у наших американских и европейских коллег, потакающих Приштине, сегодня в Косово и Метохии проводится политика, которая вызывает леденящие душу ассоциации с самой настоящей этнической чисткой, и которую западные самопровозглашенные защитники универсальных прав человека всеми силами пытаются не замечать", - добавил Полянский.

Он отметил, что Москва призывает других членов Совбеза "принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер".
"Убеждены, что единственный путь к установлению мира на сербской земле - выработка устойчивого взаимоприемлемого международно-правового решения между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 Совета безопасности ООН. Такая развязка должна отвечать интересам Белграда и сербского народа, а также быть одобрена Советом Безопасности ООН", - подытожил Полянский.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Полянский высказался о передаче Пентагоном комплексов Javelin Приштине
00:25
 
В миреБалканыКосовоРоссияДмитрий ПолянскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала