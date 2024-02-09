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Полянский высказался о передаче Пентагоном комплексов Javelin Приштине - РИА Новости, 09.02.2024
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00:25 09.02.2024 (обновлено: 00:32 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/polyanskiy-1926285290.html
Полянский высказался о передаче Пентагоном комплексов Javelin Приштине
Полянский высказался о передаче Пентагоном комплексов Javelin Приштине - РИА Новости, 09.02.2024
Полянский высказался о передаче Пентагоном комплексов Javelin Приштине
Планы США поставить самопровозглашенной республике Косово противотанковые комплексы Javelin является провокационным шагом, который станет грубейшим нарушением... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:25
2024-02-09T00:32
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ООН, 9 фев - РИА Новости. Планы США поставить самопровозглашенной республике Косово противотанковые комплексы Javelin является провокационным шагом, который станет грубейшим нарушением резолюции СБ ООН, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.В январе госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму порядка 75 миллионов долларов. Согласно агентству по сотрудничеству в области безопасности, входящему в состав Пентагона, Приштина запросила у Вашингтона возможность закупки 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок."Сегодня Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов. США, будучи одними из основателей ООН и постоянным членом его Совета Безопасности, дошли до того, что публично и официально стали говорить о своем намерении нарушать его резолюции. Так, Пентагон во всеуслышание заявил о планах поставить Приштине 24 противотанковых ракетных комплекса Javelin и 246 снарядов к ним. Этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН, посвященному ситуации в Косово и Метохии.Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов. Руководство Сербии неоднократно заявляло, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные Силы безопасности самопровозглашенной республики Косово.
https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html
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в мире, приштина, россия, оон, министерство обороны сша
В мире, Приштина, Россия, ООН, Министерство обороны США
Полянский высказался о передаче Пентагоном комплексов Javelin Приштине

Полянский назвал возможную передачу Javelin Приштине нарушением резолюции СБ ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
ООН, 9 фев - РИА Новости. Планы США поставить самопровозглашенной республике Косово противотанковые комплексы Javelin является провокационным шагом, который станет грубейшим нарушением резолюции СБ ООН, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
В январе госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму порядка 75 миллионов долларов. Согласно агентству по сотрудничеству в области безопасности, входящему в состав Пентагона, Приштина запросила у Вашингтона возможность закупки 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок.
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"Сегодня Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов. США, будучи одними из основателей ООН и постоянным членом его Совета Безопасности, дошли до того, что публично и официально стали говорить о своем намерении нарушать его резолюции. Так, Пентагон во всеуслышание заявил о планах поставить Приштине 24 противотанковых ракетных комплекса Javelin и 246 снарядов к ним. Этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН, посвященному ситуации в Косово и Метохии.
Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает их личный состав в 5 тысяч бойцов. Руководство Сербии неоднократно заявляло, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные Силы безопасности самопровозглашенной республики Косово.
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В миреПриштинаРоссияООНМинистерство обороны США
 
 
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