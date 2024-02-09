https://ria.ru/20240209/polsha-1926314749.html

Польша ограничила поток газа в Германию, заявил Путин

Польша ограничила поток газа в Германию, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Польша ограничила поток газа в Германию, заявил Путин

Польша с руки клюет у немцев, но закрыла газопровод "Ямал – Европа", через который в Германию можно поставлять большой поток газа, сказал президент России... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:52

2024-02-09T03:52

2024-02-09T03:52

интервью владимира путина такеру карлсону

польша

германия

россия

владимир путин

такер карлсон

газпром

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Польша с руки клюет у немцев, но закрыла газопровод "Ямал – Европа", через который в Германию можно поставлять большой поток газа, сказал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Есть еще один маршрут через Польшу, "Ямал – Европа" называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю", - сказал Путин. В апреле 2022 года власти Польши внесла "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против оператора польского участка газопровода Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A. По "Ямал-Европа" Польша получала из России около 10 миллионов кубометров газа в год.

https://ria.ru/20240209/potok-1926313325.html

https://ria.ru/20240209/polsha-1926296411.html

польша

германия

россия

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интервью владимира путина такеру карлсону, польша, германия, россия, владимир путин, такер карлсон, газпром