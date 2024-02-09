https://ria.ru/20240209/polsha-1926296411.html

Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу

Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу - РИА Новости, 09.02.2024

Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу

Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:31

2024-02-09T02:31

2024-02-09T03:31

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

такер карлсон

москва

россия

польша

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его сайте. В ходе интервью американский журналист спросил Путина о том, может ли он представить сценарий, когда Москва направит российские войска в Польшу. "Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html

москва

россия

польша

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2024

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