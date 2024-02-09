https://ria.ru/20240209/polsha-1926296411.html
Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу
Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу - РИА Новости, 09.02.2024
Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу
Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:31
2024-02-09T02:31
2024-02-09T03:31
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его сайте. В ходе интервью американский журналист спросил Путина о том, может ли он представить сценарий, когда Москва направит российские войска в Польшу. "Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы", - ответил Путин.
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, москва, россия, польша
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, Москва, Россия, Польша
Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу
Путин: Россия может направить войска в Польшу только в случае ее нападения