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Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу - РИА Новости, 09.02.2024
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02:31 09.02.2024 (обновлено: 03:31 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/polsha-1926296411.html
Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу
Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу - РИА Новости, 09.02.2024
Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу
Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:31
2024-02-09T03:31
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
такер карлсон
москва
россия
польша
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его сайте. В ходе интервью американский журналист спросил Путина о том, может ли он представить сценарий, когда Москва направит российские войска в Польшу. "Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, москва, россия, польша
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, Москва, Россия, Польша
Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу

Путин: Россия может направить войска в Польшу только в случае ее нападения

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на РФ, у Москвы там нет интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его сайте.
В ходе интервью американский журналист спросил Путина о том, может ли он представить сценарий, когда Москва направит российские войска в Польшу.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин объяснил, в каком случае Россия вступила бы в НАТО
02:22
"Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы", - ответил Путин.
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинТакер КарлсонМоскваРоссияПольша
 
 
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