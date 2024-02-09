https://ria.ru/20240209/polsha-1926284364.html
В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины
В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины - РИА Новости, 09.02.2024
В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины
Общепольский протест фермеров начнется в пятницу 9 февраля, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:15
2024-02-09T00:15
2024-02-09T09:04
в мире
солидарность
польша
украина
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Общепольский протест фермеров начнется в пятницу 9 февраля, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". "Независимый самоуправляющийся профсоюз индивидуальных фермеров "Солидарность" на заседании президиума единогласно принял постановление об объявлении всеобщей забастовки фермеров на всей территории страны, которая начнется блокадой всех пограничных переходов Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах с 9 февраля 2024 года в 10:00 (12:00 мск)", — говорится в сообщении.Отмечается, что одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. "Наше терпение иссякло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской комиссией, а также заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", — говорится в сообщении. В заявлении уточняется, что протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта. "Мы просим наших соотечественников проявить понимание ситуации, в которой мы все оказались. Мы боремся за наше общее благо, которое является защитой от краха и банкротства польских семейных, часто многодетных фермерских хозяйств", — отметили авторы документа. Жителей страны фермеры просят по возможности избегать поездок по дорогам, на которых будут проводиться протесты, а участников акций призывают к "мирной форме выражения недовольства и сотрудничеству с профсоюзными координаторами забастовки". В среду в Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши прошли переговоры руководства министерства с представителями воеводских аграрных палат. Глава Национального совета аграрных палат Виктор Шмулевич сообщил журналистам, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: "они не хотят внедрения "зеленого порядка" (экологических ограничений. — Прим. ред.), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства". В свою очередь, глава польского аграрного ведомства Чеслав Секерский заявил, что фермеры всей Европы сталкиваются с похожими проблемами. "Фермеры протестуют по всей Европе. У них похожие проблемы, и они думают одинаково, независимо от политических опций", — сказал он. На сайте профсоюза размещена карта с указанием мест, где фермеры будут блокировать дороги. На ней отмечено более 150 точек.
https://ria.ru/20240208/italiya-1926230093.html
https://ria.ru/20240207/bolgariya-1925939874.html
польша
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, солидарность, польша, украина, европа
В мире, Солидарность, Польша, Украина, Европа
В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины
В Польше начинается всеобщий протест фермеров, недовольных импортом с Украины
ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Общепольский протест фермеров начнется в пятницу 9 февраля, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность".
«
"Независимый самоуправляющийся профсоюз индивидуальных фермеров "Солидарность" на заседании президиума единогласно принял постановление об объявлении всеобщей забастовки фермеров на всей территории страны, которая начнется блокадой всех пограничных переходов Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах с 9 февраля 2024 года в 10:00 (12:00 мск)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. "Наше терпение иссякло. Позиция Брюсселя
в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской комиссией, а также заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", — говорится в сообщении.
В заявлении уточняется, что протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта. "Мы просим наших соотечественников проявить понимание ситуации, в которой мы все оказались. Мы боремся за наше общее благо, которое является защитой от краха и банкротства польских семейных, часто многодетных фермерских хозяйств", — отметили авторы документа.
Жителей страны фермеры просят по возможности избегать поездок по дорогам, на которых будут проводиться протесты, а участников акций призывают к "мирной форме выражения недовольства и сотрудничеству с профсоюзными координаторами забастовки".
На окраине Рима протестуют фермеры
В среду в Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши прошли переговоры руководства министерства с представителями воеводских аграрных палат. Глава Национального совета аграрных палат Виктор Шмулевич сообщил журналистам, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: "они не хотят внедрения "зеленого порядка" (экологических ограничений. — Прим. ред.), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства".
В свою очередь, глава польского аграрного ведомства Чеслав Секерский заявил, что фермеры всей Европы
сталкиваются с похожими проблемами. "Фермеры протестуют по всей Европе. У них похожие проблемы, и они думают одинаково, независимо от политических опций", — сказал он.
На сайте профсоюза размещена карта с указанием мест, где фермеры будут блокировать дороги. На ней отмечено более 150 точек.
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом