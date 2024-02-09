https://ria.ru/20240209/polsha-1926284364.html

В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины

В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины - РИА Новости, 09.02.2024

В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины

Общепольский протест фермеров начнется в пятницу 9 февраля, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:15

2024-02-09T00:15

2024-02-09T09:04

в мире

солидарность

польша

украина

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg

ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Общепольский протест фермеров начнется в пятницу 9 февраля, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". "Независимый самоуправляющийся профсоюз индивидуальных фермеров "Солидарность" на заседании президиума единогласно принял постановление об объявлении всеобщей забастовки фермеров на всей территории страны, которая начнется блокадой всех пограничных переходов Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах с 9 февраля 2024 года в 10:00 (12:00 мск)", — говорится в сообщении.Отмечается, что одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. "Наше терпение иссякло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской комиссией, а также заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", — говорится в сообщении. В заявлении уточняется, что протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта. "Мы просим наших соотечественников проявить понимание ситуации, в которой мы все оказались. Мы боремся за наше общее благо, которое является защитой от краха и банкротства польских семейных, часто многодетных фермерских хозяйств", — отметили авторы документа. Жителей страны фермеры просят по возможности избегать поездок по дорогам, на которых будут проводиться протесты, а участников акций призывают к "мирной форме выражения недовольства и сотрудничеству с профсоюзными координаторами забастовки". В среду в Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши прошли переговоры руководства министерства с представителями воеводских аграрных палат. Глава Национального совета аграрных палат Виктор Шмулевич сообщил журналистам, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: "они не хотят внедрения "зеленого порядка" (экологических ограничений. — Прим. ред.), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства". В свою очередь, глава польского аграрного ведомства Чеслав Секерский заявил, что фермеры всей Европы сталкиваются с похожими проблемами. "Фермеры протестуют по всей Европе. У них похожие проблемы, и они думают одинаково, независимо от политических опций", — сказал он. На сайте профсоюза размещена карта с указанием мест, где фермеры будут блокировать дороги. На ней отмечено более 150 точек.

https://ria.ru/20240208/italiya-1926230093.html

https://ria.ru/20240207/bolgariya-1925939874.html

польша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, солидарность, польша, украина, европа