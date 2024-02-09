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В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины - РИА Новости, 09.02.2024
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00:15 09.02.2024 (обновлено: 09:04 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/polsha-1926284364.html
В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины
В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины - РИА Новости, 09.02.2024
В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины
Общепольский протест фермеров начнется в пятницу 9 февраля, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:15
2024-02-09T09:04
в мире
солидарность
польша
украина
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ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Общепольский протест фермеров начнется в пятницу 9 февраля, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". &quot;Независимый самоуправляющийся профсоюз индивидуальных фермеров &quot;Солидарность&quot; на заседании президиума единогласно принял постановление об объявлении всеобщей забастовки фермеров на всей территории страны, которая начнется блокадой всех пограничных переходов Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах с 9 февраля 2024 года в 10:00 (12:00 мск)&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. "Наше терпение иссякло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской комиссией, а также заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", — говорится в сообщении. В заявлении уточняется, что протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта. "Мы просим наших соотечественников проявить понимание ситуации, в которой мы все оказались. Мы боремся за наше общее благо, которое является защитой от краха и банкротства польских семейных, часто многодетных фермерских хозяйств", — отметили авторы документа. Жителей страны фермеры просят по возможности избегать поездок по дорогам, на которых будут проводиться протесты, а участников акций призывают к "мирной форме выражения недовольства и сотрудничеству с профсоюзными координаторами забастовки". В среду в Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши прошли переговоры руководства министерства с представителями воеводских аграрных палат. Глава Национального совета аграрных палат Виктор Шмулевич сообщил журналистам, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: "они не хотят внедрения "зеленого порядка" (экологических ограничений. — Прим. ред.), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства". В свою очередь, глава польского аграрного ведомства Чеслав Секерский заявил, что фермеры всей Европы сталкиваются с похожими проблемами. "Фермеры протестуют по всей Европе. У них похожие проблемы, и они думают одинаково, независимо от политических опций", — сказал он. На сайте профсоюза размещена карта с указанием мест, где фермеры будут блокировать дороги. На ней отмечено более 150 точек.
https://ria.ru/20240208/italiya-1926230093.html
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в мире, солидарность, польша, украина, европа
В мире, Солидарность, Польша, Украина, Европа
В Польше стартует протест фермеров, недовольных импортом с Украины

В Польше начинается всеобщий протест фермеров, недовольных импортом с Украины

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Общепольский протест фермеров начнется в пятницу 9 февраля, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность".
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"Независимый самоуправляющийся профсоюз индивидуальных фермеров "Солидарность" на заседании президиума единогласно принял постановление об объявлении всеобщей забастовки фермеров на всей территории страны, которая начнется блокадой всех пограничных переходов Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах с 9 февраля 2024 года в 10:00 (12:00 мск)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. "Наше терпение иссякло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской комиссией, а также заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", — говорится в сообщении.
В заявлении уточняется, что протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта. "Мы просим наших соотечественников проявить понимание ситуации, в которой мы все оказались. Мы боремся за наше общее благо, которое является защитой от краха и банкротства польских семейных, часто многодетных фермерских хозяйств", — отметили авторы документа.
Жителей страны фермеры просят по возможности избегать поездок по дорогам, на которых будут проводиться протесты, а участников акций призывают к "мирной форме выражения недовольства и сотрудничеству с профсоюзными координаторами забастовки".
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В среду в Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши прошли переговоры руководства министерства с представителями воеводских аграрных палат. Глава Национального совета аграрных палат Виктор Шмулевич сообщил журналистам, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: "они не хотят внедрения "зеленого порядка" (экологических ограничений. — Прим. ред.), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства".
В свою очередь, глава польского аграрного ведомства Чеслав Секерский заявил, что фермеры всей Европы сталкиваются с похожими проблемами. "Фермеры протестуют по всей Европе. У них похожие проблемы, и они думают одинаково, независимо от политических опций", — сказал он.
На сайте профсоюза размещена карта с указанием мест, где фермеры будут блокировать дороги. На ней отмечено более 150 точек.
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