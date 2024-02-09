https://ria.ru/20240209/podzhog-1926502851.html

Посольство США в Молдавии осудило поджог центра НАТО в Кишиневе

Посольство США в Молдавии осудило поджог центра НАТО в Кишиневе - РИА Новости, 09.02.2024

Посольство США в Молдавии осудило поджог центра НАТО в Кишиневе

В посольстве США в Молдавии заявили в пятницу, что осуждают поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишиневе. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T20:57

2024-02-09T20:57

2024-02-09T20:57

в мире

кишинев

молдавия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926423125_0:701:900:1207_1920x0_80_0_0_b00c1b064595ab585591d103957c9347.jpg

КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. В посольстве США в Молдавии заявили в пятницу, что осуждают поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишиневе. Пресс-офицер Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу сообщила в четверг РИА Новости, что неизвестные в Кишиневе подожгли две двери информационного центра НАТО. "Посольство Соединенных Штатов Америки в Кишиневе решительно осуждает акт насилия, совершенный вчера в отношении Информационного центра НАТО, расположенного в кампусе Молдавского государственного университета", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице американской дипмиссии в Facebook*.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, который был открыт в 2006 году. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924403173.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, нато