https://ria.ru/20240209/podzhog-1926502851.html
Посольство США в Молдавии осудило поджог центра НАТО в Кишиневе
Посольство США в Молдавии осудило поджог центра НАТО в Кишиневе - РИА Новости, 09.02.2024
Посольство США в Молдавии осудило поджог центра НАТО в Кишиневе
В посольстве США в Молдавии заявили в пятницу, что осуждают поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишиневе. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T20:57
2024-02-09T20:57
2024-02-09T20:57
в мире
кишинев
молдавия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926423125_0:701:900:1207_1920x0_80_0_0_b00c1b064595ab585591d103957c9347.jpg
КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. В посольстве США в Молдавии заявили в пятницу, что осуждают поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишиневе. Пресс-офицер Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу сообщила в четверг РИА Новости, что неизвестные в Кишиневе подожгли две двери информационного центра НАТО. "Посольство Соединенных Штатов Америки в Кишиневе решительно осуждает акт насилия, совершенный вчера в отношении Информационного центра НАТО, расположенного в кампусе Молдавского государственного университета", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице американской дипмиссии в Facebook*.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, который был открыт в 2006 году. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924403173.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926423125_0:616:900:1291_1920x0_80_0_0_5d70875707a64588fbc3e31e5e03cbe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, нато
В мире, Кишинев, Молдавия, НАТО
Посольство США в Молдавии осудило поджог центра НАТО в Кишиневе
Посольство США в Молдавии осудило поджог офиса центра НАТО в Кишиневе
КИШИНЕВ, 9 фев — РИА Новости. В посольстве США в Молдавии заявили в пятницу, что осуждают поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишиневе.
Пресс-офицер Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу сообщила в четверг РИА Новости, что неизвестные в Кишиневе
подожгли две двери информационного центра НАТО
.
"Посольство Соединенных Штатов Америки в Кишиневе решительно осуждает акт насилия, совершенный вчера в отношении Информационного центра НАТО, расположенного в кампусе Молдавского государственного университета", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице американской дипмиссии в Facebook*.
Согласно конституции Молдавии
, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, который был открыт в 2006 году. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
Под Кишиневом хотят построить военный лагерь
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская