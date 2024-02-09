https://ria.ru/20240209/podzhog-1926394263.html

Жительница Москвы поссорилась с мужем и подожгла его

Жительница Москвы поссорилась с мужем и подожгла его - РИА Новости, 09.02.2024

Жительница Москвы поссорилась с мужем и подожгла его

Жительница Москвы в ходе ссоры попыталась сжечь супруга, мужчина госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:25

2024-02-09T12:25

2024-02-09T12:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Жительница Москвы в ходе ссоры попыталась сжечь супруга, мужчина госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, ночью в квартире жилого дома на Каширском шоссе между супругами произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью своего мужа и подожгла пол под ним", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 35-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

https://ria.ru/20240208/podzhog-1926204479.html

москва

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва