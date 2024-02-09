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Жительница Москвы поссорилась с мужем и подожгла его - РИА Новости, 09.02.2024
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12:25 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/podzhog-1926394263.html
Жительница Москвы поссорилась с мужем и подожгла его
Жительница Москвы поссорилась с мужем и подожгла его - РИА Новости, 09.02.2024
Жительница Москвы поссорилась с мужем и подожгла его
Жительница Москвы в ходе ссоры попыталась сжечь супруга, мужчина госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:25
2024-02-09T12:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Жительница Москвы в ходе ссоры попыталась сжечь супруга, мужчина госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, ночью в квартире жилого дома на Каширском шоссе между супругами произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью своего мужа и подожгла пол под ним", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 35-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела. Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Жительница Москвы поссорилась с мужем и подожгла его

В Москве госпитализировали мужчину, которого в ссоре попыталась сжечь жена

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Жительница Москвы в ходе ссоры попыталась сжечь супруга, мужчина госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, ночью в квартире жилого дома на Каширском шоссе между супругами произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью своего мужа и подожгла пол под ним", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 35-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами тела.
Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения.
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В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел ее поджечь
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