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Группа российских туристов впервые после пандемии приехала в Северную Корею - РИА Новости, 09.02.2024
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Туризм
 
15:46 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/pkhenyan-1926442910.html
Группа российских туристов впервые после пандемии приехала в Северную Корею
Группа российских туристов впервые после пандемии приехала в Северную Корею - РИА Новости, 09.02.2024
Группа российских туристов впервые после пандемии приехала в Северную Корею
Группа из ста российских туристов прибыла в Пхеньян впервые после четырехлетнего перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, говорится РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:46
2024-02-09T15:46
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
пхеньян
кндр (северная корея)
куда поехать
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Группа из ста российских туристов прибыла в Пхеньян впервые после четырехлетнего перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, говорится в сообщении посольства РФ в КНДР. "Девятого февраля впервые после четырехлетнего пандемийного перерыва в международный аэропорт Пхеньяна прибыли сто российских туристов, включая представителей турбизнеса, СМИ и путешественников буквально со всех концов России, от Калининграда до Владивостока", – говорится в сообщении дипмиссии. В посольстве отметили, что туристы пробудут в Северной Корее четыре дня и смогут познакомиться с достопримечательностями Пхеньяна и посетить известный горнолыжный курорт "Масиннён". "Погода сейчас здесь отличная. Самое время для зимнего отдыха", – добавили в посольстве, опубликовав в Telegram-канале фотографию встречи российских туристов в аэропорту. Ранее власти Приморья сообщали, что 9 февраля планируется первый тур на горнолыжный курорт в Северной Корее. Туристы прибудут из Владивостока в столицу Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, а после отправятся на курорт Масикрён. Там оборудованы горнолыжные трассы, лыжные подъемники, есть прокат снаряжения. По данным на сайте туроператора "Восток Интур", тур обойдется в 750 долларов, в стоимость включены виза, перелеты, размещение в гостиницах, завтраки и экскурсии по программе. В стоимость тура не включены ски-пасс и личные расходы. Группу туристов в Северную Корею набирал туроператор "Восток Интур". В компании отмечали, что желающих поехать в Северную Корею очень много, приходится формировать лист ожидания. Там также добавили, что запланированы и следующие поездки, есть планы по реализации разных программ с учётом целевых аудиторий и сезонности.
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новости - туризм, туризм, туристы, пхеньян, кндр (северная корея), куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), куда поехать
Группа российских туристов впервые после пандемии приехала в Северную Корею

Посольство: российские туристы прибыли в Пхеньян впервые за четыре года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала Пхеньяна
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Группа из ста российских туристов прибыла в Пхеньян впервые после четырехлетнего перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, говорится в сообщении посольства РФ в КНДР.
"Девятого февраля впервые после четырехлетнего пандемийного перерыва в международный аэропорт Пхеньяна прибыли сто российских туристов, включая представителей турбизнеса, СМИ и путешественников буквально со всех концов России, от Калининграда до Владивостока", – говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве отметили, что туристы пробудут в Северной Корее четыре дня и смогут познакомиться с достопримечательностями Пхеньяна и посетить известный горнолыжный курорт "Масиннён".
"Погода сейчас здесь отличная. Самое время для зимнего отдыха", – добавили в посольстве, опубликовав в Telegram-канале фотографию встречи российских туристов в аэропорту.
Ранее власти Приморья сообщали, что 9 февраля планируется первый тур на горнолыжный курорт в Северной Корее. Туристы прибудут из Владивостока в столицу Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, а после отправятся на курорт Масикрён. Там оборудованы горнолыжные трассы, лыжные подъемники, есть прокат снаряжения. По данным на сайте туроператора "Восток Интур", тур обойдется в 750 долларов, в стоимость включены виза, перелеты, размещение в гостиницах, завтраки и экскурсии по программе. В стоимость тура не включены ски-пасс и личные расходы. Группу туристов в Северную Корею набирал туроператор "Восток Интур".
В компании отмечали, что желающих поехать в Северную Корею очень много, приходится формировать лист ожидания. Там также добавили, что запланированы и следующие поездки, есть планы по реализации разных программ с учётом целевых аудиторий и сезонности.
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