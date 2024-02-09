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Группа российских туристов впервые после пандемии приехала в Северную Корею

Группа российских туристов впервые после пандемии приехала в Северную Корею - РИА Новости, 09.02.2024

Группа российских туристов впервые после пандемии приехала в Северную Корею

Группа из ста российских туристов прибыла в Пхеньян впервые после четырехлетнего перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, говорится РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:46

2024-02-09T15:46

2024-02-09T15:46

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Группа из ста российских туристов прибыла в Пхеньян впервые после четырехлетнего перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, говорится в сообщении посольства РФ в КНДР. "Девятого февраля впервые после четырехлетнего пандемийного перерыва в международный аэропорт Пхеньяна прибыли сто российских туристов, включая представителей турбизнеса, СМИ и путешественников буквально со всех концов России, от Калининграда до Владивостока", – говорится в сообщении дипмиссии. В посольстве отметили, что туристы пробудут в Северной Корее четыре дня и смогут познакомиться с достопримечательностями Пхеньяна и посетить известный горнолыжный курорт "Масиннён". "Погода сейчас здесь отличная. Самое время для зимнего отдыха", – добавили в посольстве, опубликовав в Telegram-канале фотографию встречи российских туристов в аэропорту. Ранее власти Приморья сообщали, что 9 февраля планируется первый тур на горнолыжный курорт в Северной Корее. Туристы прибудут из Владивостока в столицу Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, а после отправятся на курорт Масикрён. Там оборудованы горнолыжные трассы, лыжные подъемники, есть прокат снаряжения. По данным на сайте туроператора "Восток Интур", тур обойдется в 750 долларов, в стоимость включены виза, перелеты, размещение в гостиницах, завтраки и экскурсии по программе. В стоимость тура не включены ски-пасс и личные расходы. Группу туристов в Северную Корею набирал туроператор "Восток Интур". В компании отмечали, что желающих поехать в Северную Корею очень много, приходится формировать лист ожидания. Там также добавили, что запланированы и следующие поездки, есть планы по реализации разных программ с учётом целевых аудиторий и сезонности.

https://ria.ru/20240119/tur-1922252947.html

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новости - туризм, туризм, туристы, пхеньян, кндр (северная корея), куда поехать