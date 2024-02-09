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В Сети обнаружили письмо матери главкома ВСУ к погибшему на войне отцу - РИА Новости, 09.02.2024
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15:57 09.02.2024 (обновлено: 17:10 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/pismo-1926450691.html
В Сети обнаружили письмо матери главкома ВСУ к погибшему на войне отцу
В Сети обнаружили письмо матери главкома ВСУ к погибшему на войне отцу - РИА Новости, 09.02.2024
В Сети обнаружили письмо матери главкома ВСУ к погибшему на войне отцу
В Сети обнаружили письмо матери нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского к отцу, погибшему в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:57
2024-02-09T17:10
владимирская область
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Сети обнаружили письмо матери нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского к отцу, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Текст приводит RT."Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти", — пишет она.До войны отец Сырской работал водителем на автобазе Моспочтамта, дочь у него родилась в мае 1941 года. В июне он ушел добровольцем на Ленинградский фронт и практически сразу пропал без вести. О его судьбе в мае 1945-го семье рассказал однополчанин, который нашел их по просьбе погибшего.Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. По информации СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег и мать Людмила.
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владимирская область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Владимирская область, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Сети обнаружили письмо матери главкома ВСУ к погибшему на войне отцу

RT: опубликовано письмо матери главкома ВСУ Сырского к погибшему в ВОВ отцу

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Сети обнаружили письмо матери нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского к отцу, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Текст приводит RT.
"Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти", — пишет она.
До войны отец Сырской работал водителем на автобазе Моспочтамта, дочь у него родилась в мае 1941 года. В июне он ушел добровольцем на Ленинградский фронт и практически сразу пропал без вести. О его судьбе в мае 1945-го семье рассказал однополчанин, который нашел их по просьбе погибшего.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. По информации СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег и мать Людмила.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Предполагаемая мать главкома ВСУ отмечала лестные высказывания о России
Вчера, 00:42
 
Владимирская областьАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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