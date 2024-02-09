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Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 09.02.2024 (обновлено: 12:20 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/peskov-1926391099.html
Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков
Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2024
Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков
Спецоперация РФ будет продолжаться до достижения целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:13
2024-02-09T12:20
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спецоперация РФ будет продолжаться до достижения целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она будет продолжаться до достижения целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Александра Сырского главкомом ВСУ изменить ход спецоперации.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
https://ria.ru/20240209/rossiya-1926293602.html
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россия, дмитрий песков, александр сырский, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков

Песков: спецоперация будет продолжаться до достижения целей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спецоперация РФ будет продолжаться до достижения целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она будет продолжаться до достижения целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Александра Сырского главкомом ВСУ изменить ход спецоперации.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Вчера, 02:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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