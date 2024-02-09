https://ria.ru/20240209/peskov-1926391099.html

Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков

Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2024

Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков

Спецоперация РФ будет продолжаться до достижения целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:13

2024-02-09T12:13

2024-02-09T12:20

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спецоперация РФ будет продолжаться до достижения целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она будет продолжаться до достижения целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Александра Сырского главкомом ВСУ изменить ход спецоперации.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".

https://ria.ru/20240209/rossiya-1926293602.html

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россия, дмитрий песков, александр сырский, вооруженные силы украины