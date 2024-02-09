https://ria.ru/20240209/peskov-1926391099.html
Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков
Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2024
Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков
Спецоперация РФ будет продолжаться до достижения целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:13
2024-02-09T12:13
2024-02-09T12:20
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спецоперация РФ будет продолжаться до достижения целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она будет продолжаться до достижения целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Александра Сырского главкомом ВСУ изменить ход спецоперации.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
https://ria.ru/20240209/rossiya-1926293602.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, александр сырский, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков
Песков: спецоперация будет продолжаться до достижения целей
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спецоперация РФ будет продолжаться до достижения целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она будет продолжаться до достижения целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, может ли назначение Александра Сырского главкомом ВСУ изменить ход спецоперации.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
Запад уже начал осознавать невозможность поражения России, сообщил Путин