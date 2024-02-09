https://ria.ru/20240209/peregovory-1926360106.html

Турецкий аналитик назвал ответственного за срыв переговоров по Украине

Турецкий аналитик назвал ответственного за срыв переговоров по Украине - РИА Новости, 09.02.2024

Турецкий аналитик назвал ответственного за срыв переговоров по Украине

Владимир Зеленский несёт полную ответственность за политическое решение о запрете переговоров Киева и Москвы, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:14

2024-02-09T10:14

2024-02-09T10:15

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интервью владимира путина такеру карлсону

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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский несёт полную ответственность за политическое решение о запрете переговоров Киева и Москвы, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Ранее Путин в интервью Карлсону отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России невозможно, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, Россия готова к диалогу. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся. "На самом деле, запрет Зеленского на мирные переговоры является серьёзной дипломатической ошибкой, и он несёт полную ответственность за это политическое решение. В интервью президент Путин заявил, что "хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров". На самом деле подход Москвы уже давно один и тот же, пока продолжаются войны, мирные переговоры могут проводиться тайно или открыто. Конечно же, мирные переговоры не означают, что одна сторона согласится на капитуляцию", - считает аналитик. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240201/peregovory-1924715860.html

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