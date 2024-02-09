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Бизнес предложил снизить размер пени за неуплату налогов, заявил Шохин - РИА Новости, 09.02.2024
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13:14 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/peni-1926404799.html
Бизнес предложил снизить размер пени за неуплату налогов, заявил Шохин
Бизнес предложил снизить размер пени за неуплату налогов, заявил Шохин - РИА Новости, 09.02.2024
Бизнес предложил снизить размер пени за неуплату налогов, заявил Шохин
Российский бизнес предлагает снизить предельный размер пени за неуплату налогов до 15% от суммы просрочки, так как в некоторых случаях при глубине проверки ФНС... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:14
2024-02-09T13:14
экономика
россия
александр шохин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский бизнес предлагает снизить предельный размер пени за неуплату налогов до 15% от суммы просрочки, так как в некоторых случаях при глубине проверки ФНС компаний в три года пени может превышать сам неуплаченный налог, рассказал в ходе Налогового форума на Неделе российского бизнеса глава РСПП Александр Шохин. "Тема, связанная с ключевой ставкой, - карательный характер пени в условиях высокой ставки, когда ставка пени по налогам составляет под 40%, с учетом глубины налоговой проверки три года сумма доначисленной пени по итогам налоговой проверки может превысить сумму неуплаченного налога", - рассказал Шохин. "Поэтому предлагается ограничить эту предельную ставку пени на уровне не более 15%", - добавил он. Размер пени за неуплату налогов в РФ привязан к ключевой ставке ЦБ. При этом за 2023 год ключевая ставка была повышена с 7,5% до 16%. Тем самым вырос и размер пени для налогоплательщиков.
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экономика, россия, александр шохин, федеральная налоговая служба (фнс россии), российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Александр Шохин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Российский союз промышленников и предпринимателей, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Бизнес предложил снизить размер пени за неуплату налогов, заявил Шохин

Шохин: бизнес предложил снизить размер пени за неуплату налогов до 15 процентов

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский бизнес предлагает снизить предельный размер пени за неуплату налогов до 15% от суммы просрочки, так как в некоторых случаях при глубине проверки ФНС компаний в три года пени может превышать сам неуплаченный налог, рассказал в ходе Налогового форума на Неделе российского бизнеса глава РСПП Александр Шохин.
«
"Тема, связанная с ключевой ставкой, - карательный характер пени в условиях высокой ставки, когда ставка пени по налогам составляет под 40%, с учетом глубины налоговой проверки три года сумма доначисленной пени по итогам налоговой проверки может превысить сумму неуплаченного налога", - рассказал Шохин.
"Поэтому предлагается ограничить эту предельную ставку пени на уровне не более 15%", - добавил он.
Размер пени за неуплату налогов в РФ привязан к ключевой ставке ЦБ. При этом за 2023 год ключевая ставка была повышена с 7,5% до 16%. Тем самым вырос и размер пени для налогоплательщиков.
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ЭкономикаРоссияАлександр ШохинФедеральная налоговая служба (ФНС России)Российский союз промышленников и предпринимателейЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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