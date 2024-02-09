Маленькую панду из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом

Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".

В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".