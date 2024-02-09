Рейтинг@Mail.ru
Маленькую панду из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:05 09.02.2024 (обновлено: 20:27 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/panda-1926499350.html
Маленькую панду из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом
Маленькую панду из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом - РИА Новости, 09.02.2024
Маленькую панду из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом
Маленькую панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T20:05
2024-02-09T20:27
хорошие новости
общество
светлана акулова
московский зоопарк
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926500401_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86d786269a5038ed51dc240f344efd28.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Маленькую панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова Telegram-канале."Поздравила Катюшу с китайским Новым годом! Наше розовое счастье — Катюша получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона", — написала она. Акулова также поздравила всех, кто празднует Новый год по лунному календарю, и пожелала насыщенного года."Пусть Дракон принесет много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений", — добавила гендиректор зоопарка.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подарок для панды Катюши в честь китайского Нового года
Маленькую панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова Telegram-канале.
2024-02-09T20:05
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926500401_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6aeb733ea49486ef1797bf3a70ca3c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана акулова, московский зоопарк, москва, россия
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Россия
Маленькую панду из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом

Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Маленькую панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова Telegram-канале.
"Поздравила Катюшу с китайским Новым годом! Наше розовое счастье — Катюша получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона", — написала она.
Акулова также поздравила всех, кто празднует Новый год по лунному календарю, и пожелала насыщенного года.
«
"Пусть Дракон принесет много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений", — добавила гендиректор зоопарка.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
Дракон близко: как в Поднебесной готовятся к Новому году
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Главный на празднике в этом году — дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.

Фигурка дракона, установленная на улице Шеньяна, в преддверии китайского Нового года

Главный на празднике в этом году — дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Жители примеряют традиционные наряды.

Девушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне

Жители примеряют традиционные наряды.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Сладости — непременный атрибут праздника, но у каждого региона свои традиции. "Я родом с юга Китая, там мы ставим на видное место в доме живое мандариновое дерево с плодами", — рассказывал РИА Новости Фан Фэй, основатель паблика "Серый Мокко". Один из компонентов сложного иероглифа 桔 ("мандарин") — элемент 吉, или "удача". Это фруктовое дерево считается счастливым.

Продавец фруктов в карамели на улице Шэньяна

Сладости — непременный атрибут праздника, но у каждого региона свои традиции. "Я родом с юга Китая, там мы ставим на видное место в доме живое мандариновое дерево с плодами", — рассказывал РИА Новости Фан Фэй, основатель паблика "Серый Мокко". Один из компонентов сложного иероглифа 桔 ("мандарин") — элемент 吉, или "удача". Это фруктовое дерево считается счастливым.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

"На севере традиционное угощение — китайские пельмешки цзяоцзы (饺子). По форме отличаются от уральских, да и в целом от российских, по размеру меньше", — говорит Фан Фэй. Причем непокупные: обычно до праздника домочадцы вместе их лепят.

Жители города Шэньян гуляют по украшенным в преддверии китайского Нового года улицам

"На севере традиционное угощение — китайские пельмешки цзяоцзы (饺子). По форме отличаются от уральских, да и в целом от российских, по размеру меньше", — говорит Фан Фэй. Причем непокупные: обычно до праздника домочадцы вместе их лепят.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

У дракона свои особенности. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен: он — амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.

Фигурка дракона, установленная на улице Шеньяна, в преддверии китайского Нового года

У дракона свои особенности. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен: он — амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".

В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".

Китайские фонарики висят на деревьях в парке Шэньяна

Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".

В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Тем, кто хочет отметить праздник весны, но не может выбраться в Китай, стоит отправиться в Москву. В центре столицы на улицах много украшений в китайском стиле. В Поднебесной о нашей стране тоже помнят. Например, в городе Шэньян проходит ярмарка "Сделано в России".

Женщина выходит из торгового центра в городе Шеньян, где проходит ярмарка Сделано в России

Тем, кто хочет отметить праздник весны, но не может выбраться в Китай, стоит отправиться в Москву. В центре столицы на улицах много украшений в китайском стиле. В Поднебесной о нашей стране тоже помнят. Например, в городе Шэньян проходит ярмарка "Сделано в России".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. Хорошие планы на выходные.

Инсталляция перед уличным кафе в городе Шэньян

Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. Хорошие планы на выходные.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
8 из 8

Главный на празднике в этом году — дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
1 из 8

Жители примеряют традиционные наряды.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сладости — непременный атрибут праздника, но у каждого региона свои традиции. "Я родом с юга Китая, там мы ставим на видное место в доме живое мандариновое дерево с плодами", — рассказывал РИА Новости Фан Фэй, основатель паблика "Серый Мокко". Один из компонентов сложного иероглифа 桔 ("мандарин") — элемент 吉, или "удача". Это фруктовое дерево считается счастливым.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
3 из 8

"На севере традиционное угощение — китайские пельмешки цзяоцзы (饺子). По форме отличаются от уральских, да и в целом от российских, по размеру меньше", — говорит Фан Фэй. Причем непокупные: обычно до праздника домочадцы вместе их лепят.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
4 из 8

У дракона свои особенности. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен: он — амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
5 из 8

Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".

В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
6 из 8

Тем, кто хочет отметить праздник весны, но не может выбраться в Китай, стоит отправиться в Москву. В центре столицы на улицах много украшений в китайском стиле. В Поднебесной о нашей стране тоже помнят. Например, в городе Шэньян проходит ярмарка "Сделано в России".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
7 из 8

Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. Хорошие планы на выходные.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Хорошие новостиОбществоСветлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала