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В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони - РИА Новости, 09.02.2024
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15:15 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/pamyatnik-1926438164.html
В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони
В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони - РИА Новости, 09.02.2024
В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони
Памятник общественному и политическому деятелю Анатолию Кони заложили около Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге, передает... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:15
2024-02-09T15:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Памятник общественному и политическому деятелю Анатолию Кони заложили около Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Кони был великим гуманистом, и сегодня мы отмечаем 180-летие со дня его рождения. Мы заложили камень как основу будущего его памятника и надеемся, что этот памятник будет открыт в конце июня этого года во время Петербургского международного юридического форума", — сказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он отметил, что место для памятника выбрано не случайно. "Памятник Кони мы будем возводить недалеко от библиотеки, где собрано большое собрание его сочинений", - сообщил Чуйченко. Министр юстиции добавил, что Кони расследовал дела по совести и по справедливости, был настоящим миссионером гуманизма. "Справедливость — это был его профессиональный конек. В настоящее время мы тоже должны вернуться к его идеям и исходить из того, что нужно принимать, в том числе и процессуальные решения, исходя из принципа справедливости, добропорядочности и человеколюбия", — сказал он. Анатолий Федорович Кони руководил расследованием многих крупных уголовных дел. Широкую известность он получил благодаря ораторским способностям и убедительной аргументации. На судебных заседаниях с участием Кони залы всегда были заполнены до отказа, его речи печатались в газетах. В 1902 и 1903 годах Кони был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В 1907-1917 годах был членом Госсовета Российской империи, затем преподавал в Петроградском университете. Кони обладал незаурядными способностями не только в сфере юриспруденции, ораторского искусства, но и литературы. Он собирал свою библиотеку, пополняя ее редкими изданиями, юридической литературой и документами, а также книгами друзей, был глубоким знатоком русской словесности. Его работы всегда имели богатую библиографическую основу, а сама библиотека Кони включала не только профессиональную литературу, но и художественные произведения с автографами и дарственными надписями великих русских писателей.
https://ria.ru/20240209/rossiya-1926312748.html
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санкт-петербург, российская империя, константин чуйченко, россия, общество
Санкт-Петербург, Российская империя, Константин Чуйченко, Россия, Общество
В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони

В Петербурге заложили памятник политическому деятелю Анатолию Кони

© Фото : Минюст РоссииЦеремония закладки камня в основание памятника общественному и политическому деятелю Анатолию Кони в Санкт-Петербурге
Церемония закладки камня в основание памятника общественному и политическому деятелю Анатолию Кони в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Минюст России
Церемония закладки камня в основание памятника общественному и политическому деятелю Анатолию Кони в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Памятник общественному и политическому деятелю Анатолию Кони заложили около Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Кони был великим гуманистом, и сегодня мы отмечаем 180-летие со дня его рождения. Мы заложили камень как основу будущего его памятника и надеемся, что этот памятник будет открыт в конце июня этого года во время Петербургского международного юридического форума", — сказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
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Он отметил, что место для памятника выбрано не случайно. "Памятник Кони мы будем возводить недалеко от библиотеки, где собрано большое собрание его сочинений", - сообщил Чуйченко.
Министр юстиции добавил, что Кони расследовал дела по совести и по справедливости, был настоящим миссионером гуманизма. "Справедливость — это был его профессиональный конек. В настоящее время мы тоже должны вернуться к его идеям и исходить из того, что нужно принимать, в том числе и процессуальные решения, исходя из принципа справедливости, добропорядочности и человеколюбия", — сказал он.
Анатолий Федорович Кони руководил расследованием многих крупных уголовных дел. Широкую известность он получил благодаря ораторским способностям и убедительной аргументации. На судебных заседаниях с участием Кони залы всегда были заполнены до отказа, его речи печатались в газетах. В 1902 и 1903 годах Кони был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В 1907-1917 годах был членом Госсовета Российской империи, затем преподавал в Петроградском университете. Кони обладал незаурядными способностями не только в сфере юриспруденции, ораторского искусства, но и литературы. Он собирал свою библиотеку, пополняя ее редкими изданиями, юридической литературой и документами, а также книгами друзей, был глубоким знатоком русской словесности. Его работы всегда имели богатую библиографическую основу, а сама библиотека Кони включала не только профессиональную литературу, но и художественные произведения с автографами и дарственными надписями великих русских писателей.
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