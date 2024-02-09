https://ria.ru/20240209/pamyatnik-1926438164.html

В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони

В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони - РИА Новости, 09.02.2024

В Петербурге заложили памятник Анатолию Кони

Памятник общественному и политическому деятелю Анатолию Кони заложили около Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге, передает... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:15

2024-02-09T15:15

2024-02-09T15:15

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константин чуйченко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Памятник общественному и политическому деятелю Анатолию Кони заложили около Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Кони был великим гуманистом, и сегодня мы отмечаем 180-летие со дня его рождения. Мы заложили камень как основу будущего его памятника и надеемся, что этот памятник будет открыт в конце июня этого года во время Петербургского международного юридического форума", — сказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он отметил, что место для памятника выбрано не случайно. "Памятник Кони мы будем возводить недалеко от библиотеки, где собрано большое собрание его сочинений", - сообщил Чуйченко. Министр юстиции добавил, что Кони расследовал дела по совести и по справедливости, был настоящим миссионером гуманизма. "Справедливость — это был его профессиональный конек. В настоящее время мы тоже должны вернуться к его идеям и исходить из того, что нужно принимать, в том числе и процессуальные решения, исходя из принципа справедливости, добропорядочности и человеколюбия", — сказал он. Анатолий Федорович Кони руководил расследованием многих крупных уголовных дел. Широкую известность он получил благодаря ораторским способностям и убедительной аргументации. На судебных заседаниях с участием Кони залы всегда были заполнены до отказа, его речи печатались в газетах. В 1902 и 1903 годах Кони был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В 1907-1917 годах был членом Госсовета Российской империи, затем преподавал в Петроградском университете. Кони обладал незаурядными способностями не только в сфере юриспруденции, ораторского искусства, но и литературы. Он собирал свою библиотеку, пополняя ее редкими изданиями, юридической литературой и документами, а также книгами друзей, был глубоким знатоком русской словесности. Его работы всегда имели богатую библиографическую основу, а сама библиотека Кони включала не только профессиональную литературу, но и художественные произведения с автографами и дарственными надписями великих русских писателей.

https://ria.ru/20240209/rossiya-1926312748.html

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санкт-петербург, российская империя, константин чуйченко, россия, общество