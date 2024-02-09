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Рассекречены архивы о карателе, убившем молодогвардейца Кошевого - РИА Новости, 09.02.2024
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01:11 09.02.2024 (обновлено: 06:46 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/palach-1926288578.html
Рассекречены архивы о карателе, убившем молодогвардейца Кошевого
Рассекречены архивы о карателе, убившем молодогвардейца Кошевого - РИА Новости, 09.02.2024
Рассекречены архивы о карателе, убившем молодогвардейца Кошевого
Бывший гитлеровский каратель Отто Древитц, лично убивший в феврале 1943 году одного из лидеров подпольной советской организации "Молодая гвардия" Олега... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:11
2024-02-09T06:46
киев
краснодон
ссср
владимир путин
молодая гвардия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший гитлеровский каратель Отто Древитц, лично убивший в феврале 1943 году одного из лидеров подпольной советской организации "Молодая гвардия" Олега Кошевого, спустя несколько месяцев участвовал в попытке замести следы нацистского геноцида в Бабьем Яру – это следует из архивных документов ФСБ России, рассекреченных в рамках проекта "Без срока давности", с которыми ознакомилось РИА Новости.В пятницу исполняется 81 год со дня казни гитлеровцами Кошевого и ряда других молодогвардейцев."Молодая гвардия" — советская подпольная антифашистская организация, созданная в сентябре 1942 года и действовавшая в основном в городе Краснодоне (ныне Луганская народная республика). История "Молодой гвардии" считается одним из самых известных символов сопротивления советского народа гитлеровцам и их пособникам на территориях СССР, оккупированных в годы Великой Отечественной войны.Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия", состоявшая из юношей и девушек, проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию две тысяч местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены, подвергнуты жесточайшим пыткам и зверски казнены. В январе 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты №5 гитлеровцы сбросили 71 человека, из которых часть предварительно расстреляли, но часть сбросили живыми. Среди казненных тогда были Ульяна Громова, Иван Земнухов, Виктор Третьякевич, Сергей Тюленин. В лесу под Ровеньками, где размещалась окружная жандармерия, 9 февраля 1943 года были расстреляны пять человек, в том числе Олег Кошевой и Любовь Шевцова. Четырнадцатого февраля 1943 года Краснодон был освобожден Красной армией. "Молодогвардейцев" с воинскими почестями перезахоронили в городском парке.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Громовой, Земнухову, Кошевому, Тюленину, Шевцовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1990 года этого же звания посмертно удостоился командир "Молодой гвардии" Иван Туркенич (ему в 1943 году удалось избежать ареста, он затем воевал в рядах Красной армии и погиб в августе 1944 года при освобождении Польши). Указом президента России Владимира Путина звание Героя России в сентябре 2022 года было посмертно присвоено молодогвардейцу Третьякевичу.Спецкоманда карателей для Донбасса Сразу же после освобождения Краснодона советские органы государственной безопасности приступили к розыску нацистских преступников и их пособников, причастных к совершению преступлений против мирного населения. Массовость и жестокость расправы над молодогвардейцами обращали на себя внимание даже на фоне зверств, которые нацисты и их пособники совершали на оккупированных территориях Советского Союза, поэтому следствие в отношении палачей "Молодой гвардии" шло особо тщательно.Среди рассекреченных документов – фотокопия протокола допроса Древитца 6 ноября 1947 года в министерстве государственной безопасности СССР.Древитц рассказал, что к лету 1942 года был зачислен в специальную жандармскую айнзатцкоманду. По его словам, айнзатцкоманда создавалась для "карательных мероприятий" против советских граждан в оккупированных немцами Сталинской и Ворошиловградской областях (ныне Донецкая и Луганская народные республики). Древитц находился в городе Ровеньки Ворошиловградской области."Командир жандармского взвода Веннер и его заместитель Фромме, разъясняя нам наши задачи, говорили, что на оккупированной советской территории мы должны чувствовать себя хозяевами положения и беспощадно уничтожать всех лиц, патриотически настроенных к советской власти, независимо от того, проводят ли они какую-либо практическую деятельность против немецких властей или нет", - вспоминал Древитц.На допросе он поначалу пытался изворачиваться, но, изобличенный свидетельскими показаниями, признался в личном участии в казнях советских людей."Я признаю, что в октябре 1942 года вместе с другими жандармами участвовал в расстреле группы советских граждан – четырех мужчин и трех женщин с двухлетним ребенком", - рассказал Древитц.По его словам, по дороге к месту расстрела "одна из женщин со слезами на глазах на ломаном немецком языке умоляла нас оставить ей и младенцу жизнь"."Прибыв к месту казни, я увидел три заранее выкопанные ямы, к одной из которых по приказанию Фромме я подвел мужчину лет 40-45 и выстрелил ему из пистолета в затылок… Здесь же остальные жандармы застрелили женщину с ребенком", - добавил Древитц.Кошевой еще был жив...В ходе допроса Древитцу показали фото Олега Кошевого. Древитц признал, что лично убил юношу в 1943 году. В день казни на расстрел в городской парк в Ровеньках нацисты вывели девять человек, в числе которых был Кошевой."Поставив арестованных на край заранее вырытой в парке большой ямы, мы по приказанию Фромме всех расстреляли. Затем я заметил, что Кошевой еще жив и был только ранен. Я подошел к лежащему на земле Кошевому и в упор выстрелил ему в голову", - сказал Древитц. Он также признал, что среди расстрелянных была и Любовь Шевцова.Спустя два дня после казни Кошевого, Шевцовой и других гитлеровцы бежали из Ровеньков. Древитц перебрался в Германию к своей семье, но в мае 1943 года вновь оказался в Сталинской области. Там Древитца вызвал Веннер и "направил в Киев в распоряжение начальника зондеркоманды 1005-А обер-лейтенанта Ханиша".Спешка в Бабьем ЯруДревитц прибыл в Киев в августе 1943-го."В Киеве я принимал участие в выкапывании и сжигании более 50 тысяч трупов советских граждан, расстрелянных немцами в период оккупации этого города", - признал Древитц. "В связи с приближением Красной армии к Киеву немцы хотели скрыть следы своих чудовищных преступлений, совершенных на советской территории и поэтому в спешном порядке раскопали и сожгли все трупы расстрелянных ими советских граждан", - добавил он."Ханиш направил меня и еще 60 жандармов для насаждения с целью маскировки кустарника и деревьев вокруг песчаного карьера, находящегося недалеко от еврейского кладбища, где были расстреляны немцами свыше 50 тысяч советских граждан", - вспоминал Древитц.Замаскировав таким способом место казни, оберштурмфюрер СС Бауман приказал жандармам "извлечь все трупы и сжечь"."Для сжигания трупов кроме жандармов было привлечено 80 арестованных советских граждан. Ноги их были закованы в кандалы и в таком положении они работали целыми днями", - рассказал Древитц.По его словам, извлеченные трупы укладывались на камни штабелями в строгой последовательности: ряд трупов, ряд дров высотой свыше двух метров."Затем весь штабель обливался нефтью и поджигался. Перед сожжением мы снимали с трупов золотые кольца, серьги, а из челюстей вытаскивали золотые зубы", - добавил Древитц.Все время оккупации Киева, которая продолжалась с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года, немецко-фашистские захватчики проводили политику массового террора. Уже с конца сентября 1941 года на окраине столицы УССР начались массовые расстрелы еврейского населения. Вслед за евреями стали расстреливать цыган, коммунистов и советских военнопленных. Расстрелы в Бабьем Яру не были первыми массовыми казнями, но стали самой масштабной на тот момент нацистской акцией по числу единовременных жертв. Только в Бабьем Яру нацисты расстреляли не менее 150 тысяч человек.В начале 1943 года руководство Третьего рейха приняло решение начать работу по ликвидации следов массовых убийств гражданского населения и военнопленных на оккупированных территориях и в концентрационных лагерях. Были созданы зондеркоманды-1005, которым предстояло действовать в тыловой зоне южного, центрального и северного участков Восточного фронта. Для работы по сжиганию тел в Бабьем Яру немцы направляли заключенных из Сырецкого лагеря.
https://ria.ru/20240209/dokumenty-1926286152.html
https://ria.ru/20240127/genotsid-1923902304.html
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киев, краснодон, ссср, владимир путин, молодая гвардия
Киев, Краснодон, СССР, Владимир Путин, Молодая гвардия
Рассекречены архивы о карателе, убившем молодогвардейца Кошевого

Архивы ФСБ: палач Кошевого помогал нацистам скрыть следы геноцида в Бабьем Яру

© РИА Новости / Фалин | Перейти в медиабанкПамятник жертвам фашизма в Бабьем Яре
Памятник жертвам фашизма в Бабьем Яре - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Памятник жертвам фашизма в Бабьем Яре. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший гитлеровский каратель Отто Древитц, лично убивший в феврале 1943 году одного из лидеров подпольной советской организации "Молодая гвардия" Олега Кошевого, спустя несколько месяцев участвовал в попытке замести следы нацистского геноцида в Бабьем Яру – это следует из архивных документов ФСБ России, рассекреченных в рамках проекта "Без срока давности", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В пятницу исполняется 81 год со дня казни гитлеровцами Кошевого и ряда других молодогвардейцев.
"Молодая гвардия" — советская подпольная антифашистская организация, созданная в сентябре 1942 года и действовавшая в основном в городе Краснодоне (ныне Луганская народная республика). История "Молодой гвардии" считается одним из самых известных символов сопротивления советского народа гитлеровцам и их пособникам на территориях СССР, оккупированных в годы Великой Отечественной войны.
Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия", состоявшая из юношей и девушек, проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию две тысяч местных жителей.
Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены, подвергнуты жесточайшим пыткам и зверски казнены. В январе 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты №5 гитлеровцы сбросили 71 человека, из которых часть предварительно расстреляли, но часть сбросили живыми. Среди казненных тогда были Ульяна Громова, Иван Земнухов, Виктор Третьякевич, Сергей Тюленин. В лесу под Ровеньками, где размещалась окружная жандармерия, 9 февраля 1943 года были расстреляны пять человек, в том числе Олег Кошевой и Любовь Шевцова.
Четырнадцатого февраля 1943 года Краснодон был освобожден Красной армией. "Молодогвардейцев" с воинскими почестями перезахоронили в городском парке.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Громовой, Земнухову, Кошевому, Тюленину, Шевцовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1990 года этого же звания посмертно удостоился командир "Молодой гвардии" Иван Туркенич (ему в 1943 году удалось избежать ареста, он затем воевал в рядах Красной армии и погиб в августе 1944 года при освобождении Польши). Указом президента России Владимира Путина звание Героя России в сентябре 2022 года было посмертно присвоено молодогвардейцу Третьякевичу.
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
ФСБ рассекретила документы о том, как молодогвардеец Кошевой мстил нацистам
00:38

Спецкоманда карателей для Донбасса

Сразу же после освобождения Краснодона советские органы государственной безопасности приступили к розыску нацистских преступников и их пособников, причастных к совершению преступлений против мирного населения. Массовость и жестокость расправы над молодогвардейцами обращали на себя внимание даже на фоне зверств, которые нацисты и их пособники совершали на оккупированных территориях Советского Союза, поэтому следствие в отношении палачей "Молодой гвардии" шло особо тщательно.
Среди рассекреченных документов – фотокопия протокола допроса Древитца 6 ноября 1947 года в министерстве государственной безопасности СССР.
Древитц рассказал, что к лету 1942 года был зачислен в специальную жандармскую айнзатцкоманду. По его словам, айнзатцкоманда создавалась для "карательных мероприятий" против советских граждан в оккупированных немцами Сталинской и Ворошиловградской областях (ныне Донецкая и Луганская народные республики). Древитц находился в городе Ровеньки Ворошиловградской области.
"Командир жандармского взвода Веннер и его заместитель Фромме, разъясняя нам наши задачи, говорили, что на оккупированной советской территории мы должны чувствовать себя хозяевами положения и беспощадно уничтожать всех лиц, патриотически настроенных к советской власти, независимо от того, проводят ли они какую-либо практическую деятельность против немецких властей или нет", - вспоминал Древитц.
На допросе он поначалу пытался изворачиваться, но, изобличенный свидетельскими показаниями, признался в личном участии в казнях советских людей.
"Я признаю, что в октябре 1942 года вместе с другими жандармами участвовал в расстреле группы советских граждан – четырех мужчин и трех женщин с двухлетним ребенком", - рассказал Древитц.
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По его словам, по дороге к месту расстрела "одна из женщин со слезами на глазах на ломаном немецком языке умоляла нас оставить ей и младенцу жизнь".
"Прибыв к месту казни, я увидел три заранее выкопанные ямы, к одной из которых по приказанию Фромме я подвел мужчину лет 40-45 и выстрелил ему из пистолета в затылок… Здесь же остальные жандармы застрелили женщину с ребенком", - добавил Древитц.

Кошевой еще был жив...

В ходе допроса Древитцу показали фото Олега Кошевого. Древитц признал, что лично убил юношу в 1943 году. В день казни на расстрел в городской парк в Ровеньках нацисты вывели девять человек, в числе которых был Кошевой.
"Поставив арестованных на край заранее вырытой в парке большой ямы, мы по приказанию Фромме всех расстреляли. Затем я заметил, что Кошевой еще жив и был только ранен. Я подошел к лежащему на земле Кошевому и в упор выстрелил ему в голову", - сказал Древитц. Он также признал, что среди расстрелянных была и Любовь Шевцова.
Спустя два дня после казни Кошевого, Шевцовой и других гитлеровцы бежали из Ровеньков. Древитц перебрался в Германию к своей семье, но в мае 1943 года вновь оказался в Сталинской области. Там Древитца вызвал Веннер и "направил в Киев в распоряжение начальника зондеркоманды 1005-А обер-лейтенанта Ханиша".

Спешка в Бабьем Яру

Древитц прибыл в Киев в августе 1943-го.
"В Киеве я принимал участие в выкапывании и сжигании более 50 тысяч трупов советских граждан, расстрелянных немцами в период оккупации этого города", - признал Древитц. "В связи с приближением Красной армии к Киеву немцы хотели скрыть следы своих чудовищных преступлений, совершенных на советской территории и поэтому в спешном порядке раскопали и сожгли все трупы расстрелянных ими советских граждан", - добавил он.
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"Ханиш направил меня и еще 60 жандармов для насаждения с целью маскировки кустарника и деревьев вокруг песчаного карьера, находящегося недалеко от еврейского кладбища, где были расстреляны немцами свыше 50 тысяч советских граждан", - вспоминал Древитц.
Замаскировав таким способом место казни, оберштурмфюрер СС Бауман приказал жандармам "извлечь все трупы и сжечь".
"Для сжигания трупов кроме жандармов было привлечено 80 арестованных советских граждан. Ноги их были закованы в кандалы и в таком положении они работали целыми днями", - рассказал Древитц.
По его словам, извлеченные трупы укладывались на камни штабелями в строгой последовательности: ряд трупов, ряд дров высотой свыше двух метров.
"Затем весь штабель обливался нефтью и поджигался. Перед сожжением мы снимали с трупов золотые кольца, серьги, а из челюстей вытаскивали золотые зубы", - добавил Древитц.
Все время оккупации Киева, которая продолжалась с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года, немецко-фашистские захватчики проводили политику массового террора. Уже с конца сентября 1941 года на окраине столицы УССР начались массовые расстрелы еврейского населения. Вслед за евреями стали расстреливать цыган, коммунистов и советских военнопленных. Расстрелы в Бабьем Яру не были первыми массовыми казнями, но стали самой масштабной на тот момент нацистской акцией по числу единовременных жертв. Только в Бабьем Яру нацисты расстреляли не менее 150 тысяч человек.
В начале 1943 года руководство Третьего рейха приняло решение начать работу по ликвидации следов массовых убийств гражданского населения и военнопленных на оккупированных территориях и в концентрационных лагерях. Были созданы зондеркоманды-1005, которым предстояло действовать в тыловой зоне южного, центрального и северного участков Восточного фронта. Для работы по сжиганию тел в Бабьем Яру немцы направляли заключенных из Сырецкого лагеря.
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