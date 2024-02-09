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Путин назвал угрозы для Крыма колоссальной политической ошибкой США

Путин назвал угрозы для Крыма колоссальной политической ошибкой США - РИА Новости, 09.02.2024

Путин назвал угрозы для Крыма колоссальной политической ошибкой США

Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом на Украине, а угрозы для Крыма и операция на Донбассе - колоссальная политическая ошибка США, заявил... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:25

2024-02-09T03:25

2024-02-09T05:31

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом на Украине, а угрозы для Крыма и операция на Донбассе - колоссальная политическая ошибка США, заявил президент РФ Владимир Путин. "Изначально спровоцировал конфликт госпереворот на Украине. Кстати говоря, приехали представители трёх европейских стран: Германии, Польши и Франции – и были гарантами подписанного договора между правительством Януковича и оппозицией. Подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили это, никто не вспоминает", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он добавил, что смысла в госперевороте не было. "Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции на Донбассе? Вот этого я не понимаю. Вот в этом и просчёт. ЦРУ довело своё дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов Госсекретаря сказал, что даже истратили на это большую сумму, чуть ли не пять миллиардов (долларов). Но политическая ошибка колоссальная", - заявил Путин. "Зачем это надо было делать? Всё то же самое можно было сделать, только легальным путём, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило", - добавил он.

https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html

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интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, украина, донбасс, москва, владимир путин, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру)