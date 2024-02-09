https://ria.ru/20240209/orden-1926420372.html

Семью из Брянской области наградили медалью ордена "Родительская слава"

Семью из Брянской области наградили медалью ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 09.02.2024

Семью из Брянской области наградили медалью ордена "Родительская слава"

Супруги Галина и Георгий Головатик из Брянской области награждены орденом "Родительская слава" за воспитание десяти детей в духе высокой нравственности,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:13

2024-02-09T14:13

2024-02-09T14:56

брянская область

россия

год семьи

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Супруги Галина и Георгий Головатик из Брянской области награждены орденом "Родительская слава" за воспитание десяти детей в духе высокой нравственности, духовности и патриотизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Супруги Головатик Галина Васильевна и Георгий Петрович представляют образцовую семью. Галина Васильевна вместе с мужем Георгием Петровичем воспитали и воспитывают своих детей в духе высокой нравственности, духовности, ответственности за свои поступки, патриотизма, любви к семье и окружающим. Мать и отец постоянно заботятся о воспитании, физическом совершенствовании, гармоничном развитии детей. Родители подают пример здорового образа жизни", – рассказали в пресс-службе. Согласно указу президента РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, Головатик Галина Васильевна и Георгий Петрович награждены орденом "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В пресс-службе отметили, что в семье Головатик шесть дочерей и четыре сына, все дети очень дружны между собой. Старшие дочери имеют высшее образование, младшие дети "еще учатся и укрепляют свои способности". Все взрослые дети работают и характеризуются с положительной стороны. Родители всегда были примером для своих детей и воспитали их трудолюбивыми, уважительными и честными. Уточняется, что семья проживает в благоустроенном доме в Жирятинском районе Брянской области. На приусадебном участке растут фрукты и овощи, цветут цветы, а во дворе гуляют куры, гуси, утки. Мама любит угощать гостей пирожками, которые печет вместе со своими детьми. "Дети помогают поддерживать порядок в доме, ухаживают за домашними животными, работают на участке. Всю работу по дому, на своем приусадебном участке они выполняют все вместе", – отмечается в сообщении. По данным властей, Галина Головатик в 2005 году была награждена Почетным знаком Брянской области "Материнская слава". "Семья Головатик занимает активную жизненную позицию. Все ее члены оказывают посильную помощь нуждающимся жителям села, заботятся о нетрудоспособных соседях, чем и завоевали большой авторитет у жителей села", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231204/status-1913769565.html

https://ria.ru/20231205/semya-1913847950.html

https://ria.ru/20231204/semi-1913737761.html

брянская область

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брянская область, россия, год семьи