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Семью из Брянской области наградили медалью ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 09.02.2024
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14:13 09.02.2024 (обновлено: 14:56 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/orden-1926420372.html
Семью из Брянской области наградили медалью ордена "Родительская слава"
Семью из Брянской области наградили медалью ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 09.02.2024
Семью из Брянской области наградили медалью ордена "Родительская слава"
Супруги Галина и Георгий Головатик из Брянской области награждены орденом "Родительская слава" за воспитание десяти детей в духе высокой нравственности,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:13
2024-02-09T14:56
брянская область
россия
год семьи
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Супруги Галина и Георгий Головатик из Брянской области награждены орденом "Родительская слава" за воспитание десяти детей в духе высокой нравственности, духовности и патриотизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Супруги Головатик Галина Васильевна и Георгий Петрович представляют образцовую семью. Галина Васильевна вместе с мужем Георгием Петровичем воспитали и воспитывают своих детей в духе высокой нравственности, духовности, ответственности за свои поступки, патриотизма, любви к семье и окружающим. Мать и отец постоянно заботятся о воспитании, физическом совершенствовании, гармоничном развитии детей. Родители подают пример здорового образа жизни", – рассказали в пресс-службе. Согласно указу президента РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, Головатик Галина Васильевна и Георгий Петрович награждены орденом "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В пресс-службе отметили, что в семье Головатик шесть дочерей и четыре сына, все дети очень дружны между собой. Старшие дочери имеют высшее образование, младшие дети "еще учатся и укрепляют свои способности". Все взрослые дети работают и характеризуются с положительной стороны. Родители всегда были примером для своих детей и воспитали их трудолюбивыми, уважительными и честными. Уточняется, что семья проживает в благоустроенном доме в Жирятинском районе Брянской области. На приусадебном участке растут фрукты и овощи, цветут цветы, а во дворе гуляют куры, гуси, утки. Мама любит угощать гостей пирожками, которые печет вместе со своими детьми. "Дети помогают поддерживать порядок в доме, ухаживают за домашними животными, работают на участке. Всю работу по дому, на своем приусадебном участке они выполняют все вместе", – отмечается в сообщении. По данным властей, Галина Головатик в 2005 году была награждена Почетным знаком Брянской области "Материнская слава". "Семья Головатик занимает активную жизненную позицию. Все ее члены оказывают посильную помощь нуждающимся жителям села, заботятся о нетрудоспособных соседях, чем и завоевали большой авторитет у жителей села", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231204/status-1913769565.html
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брянская область, россия, год семьи
Брянская область, Россия, Год семьи
Семью из Брянской области наградили медалью ордена "Родительская слава"

Семья с 10 детьми из Брянской области награждена орденом "Родительская слава"

© Fotolia / Sunny studioСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Fotolia / Sunny studio
Семья. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Супруги Галина и Георгий Головатик из Брянской области награждены орденом "Родительская слава" за воспитание десяти детей в духе высокой нравственности, духовности и патриотизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Супруги Головатик Галина Васильевна и Георгий Петрович представляют образцовую семью. Галина Васильевна вместе с мужем Георгием Петровичем воспитали и воспитывают своих детей в духе высокой нравственности, духовности, ответственности за свои поступки, патриотизма, любви к семье и окружающим. Мать и отец постоянно заботятся о воспитании, физическом совершенствовании, гармоничном развитии детей. Родители подают пример здорового образа жизни", – рассказали в пресс-службе.
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Согласно указу президента РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, Головатик Галина Васильевна и Георгий Петрович награждены орденом "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
В пресс-службе отметили, что в семье Головатик шесть дочерей и четыре сына, все дети очень дружны между собой. Старшие дочери имеют высшее образование, младшие дети "еще учатся и укрепляют свои способности". Все взрослые дети работают и характеризуются с положительной стороны. Родители всегда были примером для своих детей и воспитали их трудолюбивыми, уважительными и честными.
Уточняется, что семья проживает в благоустроенном доме в Жирятинском районе Брянской области. На приусадебном участке растут фрукты и овощи, цветут цветы, а во дворе гуляют куры, гуси, утки. Мама любит угощать гостей пирожками, которые печет вместе со своими детьми.
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"Дети помогают поддерживать порядок в доме, ухаживают за домашними животными, работают на участке. Всю работу по дому, на своем приусадебном участке они выполняют все вместе", – отмечается в сообщении.
По данным властей, Галина Головатик в 2005 году была награждена Почетным знаком Брянской области "Материнская слава".
"Семья Головатик занимает активную жизненную позицию. Все ее члены оказывают посильную помощь нуждающимся жителям села, заботятся о нетрудоспособных соседях, чем и завоевали большой авторитет у жителей села", – добавили в пресс-службе.
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