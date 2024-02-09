https://ria.ru/20240209/obstrel-1926493026.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по районам Донецка
Украинские войска выпустили 12 снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские войска выпустили 12 снарядов по районам Донецка
Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:11
2024-02-09T19:11
2024-02-09T19:11
специальная военная операция на украине
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происшествия
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 15.30 ВСУ снова открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу еще три снаряда из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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донецк, петровский район, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска выпустили 12 снарядов по районам Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по районам Донецка