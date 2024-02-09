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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:07
2024-02-09T17:07
2024-02-09T17:07
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 8.00 вооруженные формирования киевского режима нанесли ракетный удар по населенным пунктам Токмакского района. В селе Октябрьское ракета взорвалась вблизи здания, принадлежавшего местному колхозу... В селе Красная Горка ракета взорвалась на улице Ворошилова", — заявили в оперативных службах . В результате обстрелов осколками повреждены дома и сельскохозяйственная техника, информации о пострадавших не поступало, добавили в оперативных службах. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, октябрьский, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Октябрьский, Происшествия
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по двум населенным пунктам в Запорожской области